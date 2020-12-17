台遊戲《還願》沉寂近兩年再上架　僅2小時後因陸網民抵制下架

曾於2019年2月上架網絡平台賣出數十萬套佳績的台灣遊戲《還願DEVOTION》，因為被中國大陸網民發現內含嘲諷大陸國家主席習近平的素材，引發全球下架近兩年。 2020年12月16日，開發商赤燭工作室公告將於18日在另一平台上架，消息一出又引發大陸網民群起抵制，僅僅2小時後平台方的上架頁面就被移除，事件也引起海外討論並登上Twitter流行趨勢。

《還願》是赤燭工作室的第二款商業遊戲，由於赤燭的前作與處女作《返校Detention》廣受全球玩家好評，《還願》也受到相當大的矚目。《還願》時代背景設定於1980年代的台灣，講述主角由於事業、家庭兩失意，甚至寄希望於民俗宗教儀式，最終卻引發不幸的悲劇。玩家必須從主角的結局開始玩起，跟隨主角回憶他在過程中做出的每一個錯誤決定。

《還願》於上市數天內就衝上遊戲平台Steam百大熱門遊戲榜，更在實況平台Twitch觀看人數排行榜上直衝全球第四，最多同時共有萬人遊玩、10萬人觀看直播。

不料，遊戲隨即被大陸網民發現內含「習近平小熊維尼」等「辱華」素材並群起抵制，平台上的好評率瞬間被拉低，甚至波及前作《返校》的評價。赤燭隨即於2019年2月26日宣布全球下架「維修BUG」至今。

雖然《還願》在之後就偃旗息鼓、近乎無聲無息，但《返校》則陸續推出電影版、電視劇版、密室逃脱版、實境展覽等等，顯示赤燭雖然轉趨低調，但仍然在活動中，不過在幾次僅有的訪談中工作室仍然避談《還願》。

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2020年6月，赤燭無預警推出《還願》實體光碟版的預購，雖然是「台灣限定」，但證明了赤燭仍未放棄《還願》，不少網民還從預購公吿中的蛛絲馬迹，推測赤燭已經在推動線上版的重新上架。

終於在12月16日18時，延續之前保密到家的作風，赤燭無預警宣布《還願》將於18日在另一遊戲平台「GOG」上架，讓台灣網民相當振奮。GOG的母公司是波蘭遊戲公司CD Projekt，推出的《獵魔士》（The Witcher）系列遊戲在全球熱賣數千萬套。

但僅僅2小時後，由於大陸網民在GoG微博帳號裏大量留下不滿留言，並揚言抵制CD Projekt最新發售的《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077），GoG官方微博發表公吿：「GOG.COM保證不會做出傷害大家感情的事情，請大家放心。」位於GoG平台上的《還願》商品頁面也隨即消失。

隨後，於晚間23時過後，GoG再度於微博、Twitter以中、英文發表聲明，表明「在收到許多玩家的信息後」，GoG決定「不會在平台上架這款遊戲」。隨即在1小時內，單詞「DEVOTION」就登上Twitter全球流行趨勢第10名，引發熱烈討論；許多Twitter網民抨擊GOG下架《還願》的行為，更有許多網民轉發小熊維尼的圖片嘲諷GOG，而獨立遊戲開發者「GlassBottomGame」創辦人Megan Fox也在Twitter表示將會抵制GOG，新作遊戲不上架、並會交涉下架所有舊作遊戲，目前爭議仍在持續。