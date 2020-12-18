「韓粉」反擊︱高雄市議員黃捷罷免案成立　明年2月6日舉行投票

台灣前高雄市長韓國瑜的罷免案今年6月獲通過後，引起許多「韓粉」不滿，在網上掀起一波「報復性罷免」行動，號召民眾罷免高雄市議員黃捷。台灣中央選舉委員會今日（18）舉行委員會議，審查通過黃捷罷免案，同時決議明年2月6日舉行投票。

中選會當日審查通過劉辰芳女士領銜提出高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案，並宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於收文次日起10日內向該會提出答辯書。投票時間為明年2月6日的上午8時至下午4時。

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中選會表示，高雄市議會第3屆議員選舉第9選舉區原選舉區選舉人總數為28萬7829人，法定連署人人數應為2萬8783人以上。而該罷免案原連署人人數為4萬1683人，其中3萬498人符合規定，已達法定連署人人數。

與此同時，根據中選會討論通過的罷免案工作進行程序表，當局會在明年1月5日前發布罷免公告、1月17日完成投票人名冊編造、1月27日至2月5日辦理公辦電視罷免說明會、2月2日前公告罷免投票人人數，並會在2月9日前審定罷免投票結果、2月9日當日公告罷免投票結果。

對此，黃捷下午發聲明回應表示，高雄不會被仇恨蒙蔽的言論與盲從報復的心理所擊垮，高雄也從不畏懼做出選擇，相反，投票是高雄人引以為傲的武器。她呼籲選民投票當日再站出來一次，做個驕傲勇敢的「高雄囡仔」。

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公開資料顯示，黃捷為國立台灣大學公共衛生學系、社會學系雙學士，2018年12月25日就任高雄市議員。她曾為時代力量黨員，直到今年8月26日退出。

她任內曾發生不少軼事，例如去年5月她在議會向時任市長韓國瑜質詢提問時，韓接連3次回答「高雄要發大財」，讓她當場翻白眼，影片在網上瘋傳，惟不久她聲稱收到來自大陸、揚言「先姦後殺」的恐嚇信，並稱她「翻白眼作秀博出位」。

今年6月，韓國瑜罷免案通過後，時任市議長許崑源墮樓身亡，事後靈堂開放弔唁，黃捷到場致意但遭民眾嗆聲，後來她步出靈堂時雙眼紅腫含淚，掩面不斷啜泣，還需要旁人攙扶，令現場不少人感到訝異。

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（綜合報道）