台軍甲級特種部隊將採購美製槍械

根據台灣軍火代理商圈的消息指出，包括美國丹尼爾防衛（Daniel Defense）等著名的美軍特種部隊使用槍枝廠商，目前正在台灣各甲級特種部隊中競標。 據稱，台灣目前三支甲級特種部隊，以及不明數量的特種部隊，將換裝與美軍現役特種部隊同級的緊緻型步槍。Mk18 Mo0/1等室內近迫戰用卡賓槍（CQBR）等高檔槍械，可能將出現在台軍的軍火庫中。

據稱，包括Mk18 Mod1（CQBR）等高檔反恐裝備，將進入台軍各支特種部隊手上。（U.S.Navy）

台軍目前共有三支甲級特種部隊，包括戍守北部政經軍中心區的憲兵夜鷹特勤隊（MPSSC 俗稱：夜鷹特勤隊）、屯駐屏東傘兵基地、實際勤務為戍守中部都會區的高空特種勤務中隊（ASSC 俗稱：涼山特勤隊），和屯駐高雄壽山、負責戍守南部都會區的的海軍陸戰隊特勤隊（CMC.SSC 俗稱：黑衣部隊），由於是屬於軍事性質的特種部隊，一直以來受到台灣特殊的國際軍購環境限制，很難買到歐美製的一流槍械。

尤其相當計較武器進口國政治環境的德國、瑞士等國，對於出口給台灣軍事特種部隊的槍械，限制相當嚴格，而德國、瑞士又是20世紀精密槍械、先進槍械工藝的強國，故台灣三支甲級特種部隊，一直以來都因為無法獲得德國、瑞士的高檔特種槍枝為憾。

台灣憲兵特勤隊缺乏裝備的問題，相當嚴重，幾乎到了無槍可用的境地。由於軍事特種部隊的身份，不易獲得歐制高檔反恐槍械。（陳宗逸／多維新聞）

如今，由於台灣對外軍購環境丕變，在美國帶頭示範之下，台灣軍事特種部隊的購槍環境，已經開始提升。由於台灣屬於警政系統的警政署維安特勤隊（NPASOG）、刑事局除暴特勤隊（CIB STF）、海巡署特勤隊（CGA-STF）和各直轄市警局霹靂小組（SWAT）都陸續獲購德制、瑞士制的高檔槍械，包括著名的MP-5系列衝鋒槍、SIG系列精準步槍、狙擊槍等，讓同為特種部隊的軍方各支甲級特種部隊羨慕不已。

台灣警政署的維安特勤隊，是台灣警方反恐的最後防線，其使用的反恐裝備相當高檔，歐制美製先進裝備全部買齊，讓軍方的特種部隊相當羨慕。（陳宗逸／多維新聞）

而台灣屬憲兵的夜鷹特勤隊，在1990年代初期，趁着德國著名H&K槍廠一度遭到英國皇家兵工廠（Royal Ordnance Factories, ROFs）併購的機會，取得了一批H&K槍廠的名槍，包括PSG-1狙擊槍、MP-5A3/A5衝鋒槍和USP手槍系統等，但是H&K槍廠在21世紀重新回到德國之後，這批槍械就形同斷貨，沒有後勤補給零件可以持續給養，故憲兵夜鷹特勤隊的這批德制槍械，幾乎已經停止使用，僅能勉強使用早期美製的Colt 9mm衝鋒槍瓜代，苦尋替代品。

台灣海軍陸戰隊特勤隊，常常「劫收」美製二手軍艦艦上的反恐輕裝備，故使用武器環境遠較其餘甲級特種部隊要好上許多。圖中特勤隊隊員手中，就是美軍艦上反恐安全小組制式使用的瑞士制MPX模組化衝鋒槍系統。（陳宗逸／多維新聞）

而屬於海軍的陸戰隊特勤隊，則待遇相對較為好運。由於台灣海軍近年接收數艘美軍退役的老驅逐艦和巡防艦，美軍都一併將艦上由美軍艦隊反恐安全小組（F.A.S.T）的現役槍械移交給台灣海軍。而海軍陸戰隊特勤隊，就趁着接艦時，趁機「劫收」艦上的美軍高檔現役反恐輕兵器，包括日前才亮相的瑞士SIG槍廠MPX模組化衝鋒槍、LWRC狙擊槍等，但是也面臨零補件需要長期固定商源的問題。

形象神秘的涼山特勤隊，也就是陸軍高空特種勤務中隊，曝光機會相當少，其使用武器的環境也最惡劣。圖中左側者使用的為仿製的SWA-5衝鋒槍，當年傳為笑柄。圖中右者使用台軍自行改裝的M14 EBR狙擊槍。（陳宗逸／多維新聞）

至於更加神秘的高空勤務特勤中隊，台灣輿論界給予其許多詭異稱號，例如「涼山之鬼」等，象徵其戰力為台灣三大軍事甲級特勤隊中最強者，卻也是最神秘的一支隊伍。但是由於屬於陸軍系統，故獲得德制、瑞士制的精密反恐武器，機會更是渺茫。一度為了獲得MP-5衝鋒槍，上了台灣代理商的當，採購了美國小槍廠仿造的SWA-5衝鋒槍，當作MP-5衝鋒槍使用，成為軍火圈的笑柄。但是，從此也可看出台灣軍事特種部隊，獲取真正高檔武器的困境。

如今，由於反恐武器趨勢已經改變，可以精準射擊的9mm衝鋒槍不再是反恐主流，MP-5衝鋒槍獨霸反恐市場的時代已經過了。由於美國反恐戰爭經驗豐富，衍生出許多新式戰術、武器準則和武器新要求，美國槍廠當前的鋒頭，已經蓋過1990年代前後的德國、瑞士槍廠。故台灣軍事特種部隊，也因為台美之間軍購環境改變，開始打破以往「只想要9mm彈藥的MP-5衝鋒槍」迷思，開始朝向美軍特種部隊師法，並且在美軍綠扁帽、海豹等各支特種部隊為台灣特種部隊訓練的過程中，逐漸改變用槍的慣性思考，開始打算採購與美軍特種部隊同步的5.56mm短卡賓槍和7.62mm高威力近迫作戰步槍。

台軍的傘兵特種部隊，深受蔡英文的重視，多次探訪巡視慰問，且承諾將給予最好裝備。如今美製槍械菜單開出來，任君挑選。（陳宗逸／多維新聞）

也因此之故，美商開始在台灣的特種部隊競賽場，競相展現各式最新潮流的反恐步槍。據瞭解，台軍三支甲級特種部隊，對於美國海軍海豹部隊長期使用的Mk18 Mod1型近戰步槍系統相當有興趣，此槍由美商丹尼爾防衛公司研發，故目前已經有數支特種部隊，都開始在試用此種步槍。其餘如德、美合制的HK416各型模組化卡賓槍、美、比合制的FN SCAR模組化步槍，都有可能進口台灣，作為軍方甲級特勤隊的勤務槍使用。由於來源為美商，故沒有歐洲槍廠的政治考量，後勤與訓練將不會有中斷現象。

Mk18 Mod1（CQBR）為美商丹尼爾防衛公司為美軍特種部隊，根據最新反恐戰術與實戰經驗，所量身打造的優秀槍械繫統。（Daniel Defense）

據瞭解，目前優先汰換老舊槍械的隊伍，以陸軍高空特種勤務中隊為最優先，因為該隊沒有憲兵特勤隊、海軍陸戰隊特勤隊的特殊採購優勢，一直以來在採購槍械上，猶如台灣特種部隊中的「棄兒」，但是蔡英文在任內，多次前往該隊進行視導，相當重視該隊的戰力，以及一旦台海生變、該隊在反斬首戰、反恐作戰上面的應變能力，恐怕比專司反恐的憲兵特勤隊，有多面向的戰力，故該隊目前被列為最優先汰換舊款槍械的隊伍。

此外，專事進行敵後破壞工作的陸軍海龍蛙兵（ARB-101 陸軍101兩棲偵搜營），也被列為是優先汰換目前舊款自制槍械的精英隊伍。這支隊伍平日僅執行海上驅離任務，駐防在台灣三個外島，一旦戰時則轉變為敵後特種部隊任務，其任務包括陸海空三棲，能夠在敵後進行敵情偵搜、重要目標鎖定、提供座標情資等重要特種作戰工作，故蔡英文也相當重視此部隊，多次參訪鼓勵，故也可能與陸軍高空特種勤務中隊，一起更換美製高檔反恐作戰裝備。