台男強姦女按摩師案　法官到養生館現地勘驗　因這些理由判無罪

台灣新聞
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台灣鄭姓男子去年到台北市某養生館付3000元（台幣，下同）與按摩女郎從事性交易，被依強制性交罪起訴。

法院審理，鄭否認性侵，法官調查，被害人供述前後不一，過程中不但沒有呼救，還喝了酒醉倒在鄭的身旁，鄭罪證不足，判他無罪。可上訴。

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法院審理認為，被害按摩女對如何被性侵的細節，警詢、偵查、審理證述都不一致，另，養生館工作人員也證稱，並沒有目睹鄭與被害人性交。

法官到養生館現地勘驗，發現在包廂內如果以正常的聲量談話，包廂外可清楚聽到聲音，被害人在案發當下沒呼救、沒逃跑，甚至喝完酒後，還在包廂內睡著，研判被害人指述與常情不符，認定鄭犯罪嫌疑不足，判他無罪。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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