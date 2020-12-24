【新冠肺炎】台確診女性遭網絡非議　網紅呼籲勿污名化確診者

台灣253天的「本土零檢出」破功，大半年來的首例本土感染確診案例立刻成為台灣輿論焦點，而這名30多歲女性由於曾與後來確診的外籍機師連續數天親密出遊，遭到網絡砲轟「台女誤國」、「CCR勝過CCC」（異國戀勝過中央指揮中心）等等。 台灣許多名人、網紅則呼籲民眾，不要獵巫、污名化確診者。

2020年12月22日，台灣中央流行疫情指揮中心公布一例新增本土案例「案771」，案主為30多歲女性。根據指揮中心說法，是在調查日前公布的案765（長榮新西蘭籍機師）的活動史中，發現案771與案765有過長達5日的密切接觸並且已經出現咳嗽、鼻塞等症狀，才採檢並確診。

台灣疫情總指揮陳時中於當地時間12月22日宣布，新增一例本土感染病例，自4月中旬以來維持長達253天的「本土零病例」正式破功。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

由於案765是60多歲的外籍機師（駕駛員），落地後僅隔離三天便與案771連續多日親密出遊，引爆網絡上大量輿論，批評案771是「CCR」（Cross Cultural Romance，跨文化戀愛）、「很EZ」（Easy，指容易被搭訕）等等。

除此之外，許多網友甚至對案主發出許多人身攻擊的詞彙；更因為案主在廣達電腦集團的孫公司就業，創造出「洋傳廣」（指洋人傳染給廣達女，諧音鐵人十項選手楊傳廣）的縮寫，極盡嘲諷之能事。

對此，前財經主編胡採蘋在Facebook發文表示自己收到案771同事的信件，為其辯護道：「（案771和案765）之間並沒有傳聞中的關係，是一般的朋友……（案771）是一個個性直率人緣佳，做事很man的女生，並不是狐狸精類型。」網紅律師呂秋遠也批評：「世界上最不缺少的就是尖酸刻薄。」網紅議員王浩宇則憂心表示，大家都會擔心被人身攻擊，「以後誰敢誠實配合疫調？」

不過，女權博客「蒂瑪小姐咖啡館」則認為，不管是散播案771是CCR的謠言、還是澄清案771潔身自愛的說法，追根究柢都是「厭女」，不管發生甚麼社會事件，女生總是需要被檢視年紀、檢視關係、檢視性格等等，而不能被單純當作一個病人對待。

永齡基金會執行長劉宥彤則感歎，若事件中的雙方性別對調，根本不會有人多做贅述，也不會有人認為男方是「狐狸男」，可見這都是對女性的刻板印象導致。劉宥彤呼籲重視，由於網絡傳播快速，對女性的歧視與網絡暴力現象也更容易散佈。