中歐投資協定完成談判　台外交部：歐盟對中國仍有許多質疑

中歐領導人周三（30日）共同宣布，中歐投資協定談判如期完成。台灣外交部周四（31日）表示，由於歐盟各界對中國關於人權、市場準入、智慧財產權、經貿脅迫外交等重要議題，仍有許多關切及質疑，能否透過這項協定讓這些議題獲得合理解決，還須進一步觀察。

台灣外交部發言人歐江安表示，將密切關注歐中投資協定執行情形，並與包括歐盟在內的理念相近夥伴合作，持續推動以規範為基礎的國際經貿環境。 （屈彥辰／多維新聞）

中歐投資協定談判達陣後，歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在Twitter上表示，今天歐盟和中國「原則上」就投資協定完成談判。官媒《新華社》亦證實，雙方共同宣布如期完成歐中投資協定談判。

台灣外交部發言人歐江安表示，已注意到歐盟與中國大陸在30日宣布完成「全面投資協定」談判，由於歐盟各界對中國大陸有關強迫勞動、人權、市場准入、永續發展及智慧財產權、甚對中國大陸的經貿脅迫外交等重要議題，仍有許多關切及質疑，能否透過此協定讓這些議題獲得合理解決，還須進一步觀察。她說，台灣外交部將密切關注協定執行情形，並與包括歐盟在內的理念相近夥伴合作，持續推動以規範為基礎的國際經貿環境。

另外，歐江安也提及台歐洽簽「雙邊投資協定」（BIA）的進度，她指出，台灣透過年度經貿諮商會議、投資、醫藥、智慧財產權、技術性貿易障礙（TBT）、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）等各工作小組的雙邊管道，已就BIA相關議題與歐方交換意見，歐洲議會也多次對台歐盟洽簽BIA表達高度支持，未來台灣外交部將持續配合經濟部，強化啟談台歐盟BIA的動能，積極促成。