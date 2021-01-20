移民台灣港人：苦惱離開的代價？不如放手一搏　不喜歡隨時可回港

撰文： 天窗出版 最後更新日期： 2021-01-20 13:21

不走，我們還剩下什麼？想走，我們要放棄什麼？要走，我們可以走到哪裡？走了，我們可以擁有什麼？在走與不走的移民路交叉點上，是滿滿的掙扎、衡量、盤算和取捨。又當我們的抉擇，不再單單影響著我們自己，還會深遠地影響著，由我們帶來這個世界的小小孩時，膊頭上如有千斤重的責任，誰敢輕舉妄動？（以下內容節錄自《移民台灣大作戰》。）

文：King Kong媽媽（Cass）

變數太多 難以計算

在香港土生土長幾十年，已經遠遠地超過了會夢想到外國闖蕩的年紀！或許在香港已經打下了不錯的事業基礎，雖然沒有賺到幾桶金，但起碼能夠在香港這個日理萬機的大城市中做個偽中產，養妻活兒，有車有樓，很多人可能已經無欲無求？但事實上，當人可以生存後，下一步都是想追求有生活。

要離開自己熟悉的家人朋友，也要離開事業已經打下根基的地方，移民的代價，就難免會計算我離開要放棄什麼？移民後我又會得到什麼？權衡輕重利弊、計算成本支出，但這不是一條普通的計算題，因為變數太多，回報收成期也可以很長。最難計算的，是很多無法用價值去衡量的東西。

按圖放大細看King Kong媽媽一家移民到台灣後的生活▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

從前，我在香港是一位產業測量師（GP Surveyor），一直周旋在不同的房地產發展商中工作打拼，努力力爭上游，直到我成為了兩位孩子的媽媽，被孩子完全俘虜了我的事業心，讓我在工作上已經變得無心戀戰，輾轉下我和老公最後選擇了一起辭去工作，回家當全職爸媽，陪伴孩子度過最需要爸媽在身邊的日子。

在我們當了兩年全職爸媽後，孩子都上學了，我們發覺是時候重新投入工作，重新出發。所以，我們移民前的機會成本（Opportunity Costs），就少了要放棄香港工作的艱難抉擇！當時我們的想法是，無論我們在哪裡，我們都要重新開始，所以就決定不如換個地方，一家人重新出發，感覺也沒差？

放手一搏 移民可以很簡單

因為機緣巧合，在台灣遇上了一間讓我們兩夫妻都很喜歡的體制外創意學校，採用類似北歐式的主題教學，學校沒有書寫式的考試、測驗、默書。我們希望可以還孩子們一個開心而又少一點讀書壓力童年，加上知道在台灣我們可以有比較容易的創業機會。就這樣，台灣就成為了我們一家人移民的地方。

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+ 17 + 17 + 17

說起來，好像三言兩語就交代了當年移民的決定，現在回想起來，其實關鍵在於我們移民前沒有計劃太多，有時候，當一個決定中有太多我們無法預估的因素時，執意的放手一搏，反而可能令事情變得簡單。

每個家庭的移民考量不盡相同，三年前我們做移民決定的時候沒有太多外來因素影響，要考量的，就只是我們家庭本身的因素。

移民不是一條不歸路

在移民路上的抉擇我們也掙扎了一段時間，最後還是因為腦海中浮現出這句說話，讓我們拿出勇氣，下定決心。「去到台灣真的不喜歡不適應，沒有東西可以阻止我們回來香港，也沒有東西可以迫使我們要留在台灣！」

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+ 4 + 4 + 4

我們沒有被迫害要非離開香港不可，也沒有被台灣綁架一定要留下，當我們想到這一點的時候，發覺其實自主權就在我們自己手裡，心裡頓時豁然開朗。假使有一天真的要回流香港，也不見得會讓我們傾家蕩產，人財兩失。

事實上在這幾年移民了的人，真的沒有幾個想回來香港生活。現在趁著我們還可以走的時候，找一個新地方生活，給我們和下一代一個新的機會和嘗試，不要把移民想像成一去不返的決定，我們也不需要永別香港，有時候抱著一個輕鬆的心情，先把移民看成一個很長很長的family trip，找出一點年輕時的冒險家精神，彷彿就可以出發了！

時移世易，兵荒馬亂，有些機會是不等人的。各國的移民門檻可以隨時改變，有時候想著想著，可能連最後嘗試的機會也錯過了。移民，就是需要放手一搏！人生苦短，外面世界海闊天空，帶著孩子出去看看，有時候，真的不用想太多！

《移民台灣大作戰》書本封面

書名：《移民台灣大作戰》 作者：King Kong媽媽（Cass），2017年決定舉家移民台灣，現在一家五口，在台灣經營著四家餐廳，簡單知足地生活。

【本文獲「天窗出版」授權轉載。】