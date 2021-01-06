調查指77%日本人對台灣感親近　37%人憂兩岸關係影響日本

據中央社報道，台灣駐日代表處今天（6日）公布調查顯示，有77.6%的日本民眾對台灣有親近感，比上一次於2016年進行的民調增加11個百分點。

這份調查是台灣駐日代表處委託日本「一般社團法人中央調查社」於去年11月14日至26日進行，結果顯示，77.6%日本受訪者對台灣懷有親近感，理由以「台灣人親切、友好」居最多，其次是「雙方交流歷史悠久」、「許多台灣人會說日語」。

有關今後台日交流應加強的項目，以回答「觀光」居最多，佔61.5%。（資料圖片）

調查顯示，67.6%的日本人覺得台灣「可信賴」，理由以「對日本友好」居最多， 其次是「擁有自由與民主的價值觀」。73.6%的日本民眾認為目前台日關係良好，有63.7%日本民眾認為「台日關係將來會有發展」。

問到台日之間最令人關切的議題時，以回答「兩岸關係會影響日本」居最多（37.5%），其次是台日的漁業問題（9.9%）、領土問題（9.6%）等；22.9%的日本民眾認為台日並無問題。有關今後台日交流應加強的項目，以回答「觀光」居最多（61.5%），其次是「經貿」（56.7%）、「政治與安全保障」（39.5%）。

報道又提及，反觀一項中國與日本聯合於2020年9月、10月進行的調查顯示，日本民眾對中國的印象「不好」或「算是不好」者高達89.7%，比前年調查結果增加5個百分點；中國民眾回答對日本的印象「不好」或「算是不好」者有52.9%，與前年差不多。

（中央社）