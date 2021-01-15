拔光指甲、掃把毆打　外婆虐死孫子被控卻呼「有高血壓不想被押」

魏姓婦人受女兒託付，照顧5歲的外孫，她卻長期施虐，外孫不但因營養不良骨瘦如柴，她還常拿「不求人」、拖把毆打，還拔光他指甲，2019年10月外孫頭部受創喪命。魏婦被捕時稱外孫遭「阿公」附身，她動手驅趕，台灣新北地院依凌虐幼童發育致死罪判她無期徒刑。高等法院今開延押庭，魏婦說「想要回家」。

檢警調查，男童的母親因無法同時照顧與前夫生的3個小孩，2018年7月將男童和男童的姊姊載到外婆家，但未跟外婆照面就離去，外婆不滿得獨自照顧小孩，開始凌虐。

魏姓外婆不但不給外孫吃飯，還會用繩子、鐵絲綑綁他的脖子跟手腳，並用不求人、掃把和拖把毆打，力道大到掃把柄都打斷，更狠的是用工具拔掉他的指甲。外孫不堪凌虐，還感染肺炎，前年10月31日昏迷倒地後，因顱內出血、出血性休克死亡。

偵訊時，魏婦坦承動手，但有些傷是她覺得外孫被他阿公附身，為了「驅靈」才動手，有些則是教訓他調皮。魏婦主張有精神疾病，希望減刑，但新北地院發現醫院鑑定結果正常，認為她手段殘忍、犯後態度惡劣，判無期徒刑，褫奪公權終身。

高等法院今開延押訊問庭，魏婦表示「想回家」，說自己「不會亂跑」；律師辯護稱單以涉犯重罪無法成為羈押理由，本案是由魏婦一人所為，沒有勾串、逃亡疑慮，希望撤除羈押。

高檢署公訴檢察官表示，未來還要詢問男童的姊姊，不羈押將有勾串可能，羈押理由仍存在；律師則說姊姊目前被安置，魏婦無法接觸，沒法串證。魏婦向法官表示腳有疔子，看守所無法處理，且她血壓會飆高，也需要吃安眠藥。是否繼續羈押，待合議庭評議。

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