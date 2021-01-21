拜登就任｜蔡英文表祝賀　稱盼台美共創和平繁榮

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-01-21 12:30

美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）已於當地時間1月20日中午宣誓就職。 台灣總統蔡英文等向拜登新任政府表示祝賀。蔡英文說，美國是台灣重要盟友，希望台灣和美國持續深化合作夥伴關係；並共同致力維護區域的民主自由、和平穩定與繁榮發展。

蔡英文1月21日代表台灣政府及人民向拜登總統及賀錦麗副總統表達誠摯祝賀。蔡英文認為，美國不僅是台灣在國際上最重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴，長期以來，台美雙方在政治、經貿、安全與文化等各項領域的多元緊密合作，不但促進兩國人民温暖深厚的友誼，對於區域的和平穩定與繁榮發展更有積極正面的貢獻。

蔡英文祝福在拜登帶領下的美國新政府，能夠順利推展各項施政，亦期待台美關係能在既有的良好基礎上，持續增進雙方人民福祉及友誼、持續深化合作夥伴關係；並共同致力維護區域的民主自由、和平穩定與繁榮發展，對兩國及國際社會堅定貢獻良善力量。

台灣外交部也向拜登及賀錦麗表達誠摯祝賀，表示近年來在雙方共同努力下，台美關係更加堅實穩固，並已全面深化、提升為全球合作伙伴關係。台灣政府期盼在過去奠定的深厚基礎上，持續與美國新政府攜手合作，積極強化台美雙邊關係，併為促進印太地區的和平、穩定與繁榮共同努力。