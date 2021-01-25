台南8男3女旅館舉行「雜交派對」　警上門查緝先要求戴口罩

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-25 19:00

據中央社報道，台灣近來新冠肺炎疫情升溫，台南市警方上周六（23日）在永康區某汽車旅館查獲「性愛雜交派對」，8男3女赤身露體大混戰。 警方進門逮人時，不顧在場男女一絲不掛，先要求全員戴上口罩，再搜索逐一偵訊，最終將3名主辦者逮捕，對11名參與排隊人士依違反社會秩序維護法裁罰。

台南市警察局永康分局偵查隊員周一（25日）指出，警方日前在網絡發現有人號召舉辦「多P性愛雜交派對」，鎖定地點是在永康區某家時鐘酒店，待23日晚上派對熱鬧登場時，再進門逮人。

因疫情升溫，警方不敢大意，隨身帶著整包口罩，一進門先叫在場男女全戴上口罩，待警方搜索後，再逐一穿上衣物接受偵訊。

性愛派對參與者包括8男3女，另有主辦者及工作人員共3人在旁觀看。（示意圖／視覺中國）

警方調查，這場雜交派對由34歲黃姓男子主辦，在網絡上打著「氣質少婦」、「長腿女OL」及「神似某知名女優」招牌，公開招攬男客；當天共8男3女參加，這些男女來自嘉義、台南、高雄及屏東。

在參加雜交派對的男子中，年齡最大的是50歲，最小的30多歲，入場費每人6500元（新台幣，下同，約合1800港元）；女子是由黃男以每人6000元（約合1661港元）價碼找來，年紀最小為21歲，最大38歲。現場8男3女赤身露體大混戰，黃男及其女友、1名工作人員則穿著衣服同處一室觀看。

警方進一步調查，現場14名男女都是台灣人，當中沒有居家檢疫外出者或與衛福部桃園醫院感染群組有關。警方同時在現場查扣數枚避孕套、情趣用品及18000元（約合4984港元）現金。

警方訊後，將黃男及其女友、工作人員等3人依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦，其他8男3女依違反社會秩序維護法裁罰。

（中央社）