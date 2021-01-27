新冠肺炎｜台灣桃園醫院爆發院內感染　蔡英文籲民眾團結戰勝難關

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-01-27 16:01

台灣近期因桃園醫院爆發院內感染出現多宗新冠肺炎本土案例，引起社會擔憂。 總統蔡英文在周三（27日）親自出面喊話，強調對抗疫情必須把握三關鍵，包括遵守疫情指揮中心指引、不分中央與地方共同面對，以及民眾的團結意識。蔡英文表示，只要民眾保持信心、相信專業，台灣一定能戰勝這個難關。

桃園醫院爆發院內感染。（中央社）

蔡英文在當天主持民進黨中常會，她在會前發表談話指，這段時間桃園醫院的感染事件，被匡列的居家隔離人數有約5000人，讓社會氣氛有些緊張。但防疫過程難免有些起伏，呼籲民眾繼續保持信心、相信專業。同時，目前相關疫情防疫措施都已經提升，各單位都已經動員起來。

蔡英文提到，台灣對抗疫情一定要把握三個關鍵，第一個關鍵是遵守疫情指揮中心指引，這尤其是台灣成功防疫的關鍵；二是不分中央與地方同心面對疫情，行政院一定會全面協助地方防疫，並且強化協調機制；最後是民眾的團結意識，尤其這次感染事件，社會上共同挺醫護、挺桃園、挺防疫人員，就是台灣需要的團結意識。

蔡英文強調，上述三個關鍵是台灣從2013年SARS抗疫中，經過慘痛教訓才學到的經驗，過去這一年有許多的防疫上的考驗，但台灣都展現韌性，一路相挺，防疫更是長期作戰，必須互相勉勵、互相鼓舞，才能克服難關。她也再次感謝醫護人及所有「防疫國家隊」成員，以及每個台灣民眾彼此包容，一起守住疫情防線到現在，在這個重要時刻 呼籲大家持續落實防疫，確保健康。

（綜合報道）