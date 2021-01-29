台2歲男童吃無核葡萄噎死　家人用盡哈姆立克等方法急救仍沒救回

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-29 09:56

一名二歲男童前晚在新竹縣尖石鄉外婆家吃無籽葡萄，不慎被整顆葡萄噎住，家人嘗試哈姆立克法急救，試各種方法都無法將葡萄取出，急忙開車到十分鐘車程外的尖石消防分隊求救；消防員以工具取出果肉再緊急送醫，仍因缺氧過久不治。

東元醫院小兒科醫生賴俊維指出，幼童不慎被異物噎到，可實施哈姆立克法，背後環抱幼童、雙手抱拳將異物向上頂出；一歲以下嬰幼兒則適用「擊背法」，讓幼童臉朝下、頭比胸低，以手掌從幼童兩側肩胛骨中點處連續拍打，再將幼童翻回正面，以二根手指頭於幼童兩側乳頭連線中點處下方連續按壓，重複施作，讓異物吐出。

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據了解，男童家住南投，最近回尖石外婆家準備過年，前晚吃葡萄時家人沒注意，男童整顆吞導致意外；因在山區，家人先自行搶救，無效後開車送往消防隊求助。

男童到消防隊已無呼吸，消防員讓男童平躺值班台，拿工具從食道及氣管中取出大量果肉、果皮，男童仍沒恢復呼吸，隨後一路實施心肺復甦術送台北榮總新竹分院急救，廿分鐘後抵達。

醫生檢查男童氣管已沒異物，但窒息過久，宣告不治。外婆不敢相信吃葡萄奪走愛孫性命，悲喊快過年怎會發生這種事，悲痛不已。

賴俊維說，應避免讓幼童食用圓型類小食物，如軟糖、果凍、珍珠，尤其避免幼童邊玩邊吃。

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