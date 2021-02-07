禽獸不如｜台男200元起價誘姦3男童多達31次兼拍片　判囚5年

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-07 17:16

台灣花蓮縣吳姓男子在2018年至2020年間，以200元至500元新台幣（下同．約合55至139港元）不等金額，誘姦3名未滿14歲男童合共達31次，過程中並拍攝影片。其中一名男童隨母親報案後，案情始揭發，警方隨後將吳男逮捕。 日前，花蓮地方法院依對未滿14歲之男子性交等23項罪名，判吳男有期徒刑5年，全案仍可上訴。

案情指，吳姓男子為滿足一己之慾，2018年間至2020年間多次誘使未滿14歲的青少年與其發生性行為，期間並拍攝影片，造成3名男孩身心受創。

吳男誘姦3名男童合計達31次。（示意圖片）

據指出，吳姓男子為花蓮某網吧店員，2018年10月間他在自己租屋處內，以500元代價與12歲男童阿義（化名）談妥性交，阿義收下後吳男隨即親吻他、對他做出愛撫等行為，期間吳男還要求阿義幫其手淫，後因阿義不願繼續，吳男性交未遂。2019年2月及5月，吳男犯意再起，二度找來11歲男童阿翔（化名），分別出價200元、300元，要求阿翔和他肛交，還持手機拍下整個過程，留待自己日後觀賞。

此後，吳男認識了一名13歲男童阿漢（化名），2人成為情侶，吳男為滿足一時性慾，交往期間未顧及阿漢年紀還很小，誘導阿漢與自己肛交，半年內發生了28次性行為，地點除在吳男租屋處外，有時也會到KTV包房的廁所解決，而每次結束後吳男都會給阿漢500元。後來，阿漢在母親陪同下至警局報案，吳男犯行因此曝光，阿義及阿翔的事情也隨之爆出。

警方獲報後在吳男住處搜出眼罩、潤滑劑、壯陽藥及手機等證物；花蓮地院審理時吳男坦承犯行，表示是自己一時性衝動所以犯下錯誤，法官衡量他犯罪手段尚屬平和，未使用暴力且終能認錯，目前也已深切悔悟，最後依妨害性自主等罪判處他有期徒刑5年。全案仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）