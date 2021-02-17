世貿新總幹事競選時承諾公平對待台灣　台外交部：未來將密切合作

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-02-17 17:38

世界貿易組織（WTO）2月15日任命尼日利亞前財政部長、曾在世界銀行（World Bank）擔任發展經濟學家的伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為新任總幹事。 伊韋阿拉成為世貿史上首位出身非洲的女性領導人，她將在3月1日上任，任期到2025年8月底。

世貿組織新任總幹事伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。（WTO官方網站 ）

伊韋阿拉表示，她就職後的優先要務是透過世貿組織協調各國公平分配新冠疫苗，化解疫情帶來的經濟衝擊，她確信她的目標與美國拜登政府一致。

伊韋阿拉又稱很榮幸成為總幹事，上任後期盼迅速解決新冠疫情帶來的經濟衝擊。她說，一個強大的世貿組織對全球能夠全面、迅速地從疫情災難中復甦至關重要，期待與會員國一起制定和實施讓全球經濟再次發展所需的政策。

伊韋阿拉在競選期間承諾將公平對待台灣，對此於其成功當選，台灣外交部發言人歐江安在周三（17日）表示樂見及誠摯恭賀，並提到伊韋阿拉在競選期間曾與台灣內部及WTO代表團進行兩次視訊會談，雙方就WTO未來運作及改革方向、公平維護會員權益及平衡大國影響力充分交換意見。歐江安稱，台灣除重視候選人的專業能力外，更強調候選人的中立與自主性。台灣在會談上表達將積極參與多邊貿易體系的運作的立場，伊韋阿拉有表示支持，也願意提供台灣及其他會員國更公平寬廣的參與空間。

歐江安強調，台灣一向支持自由貿易及以規則為基礎的多邊體系，未來將與伊韋阿拉密切合作，以強化多邊貿易體系規範，並做出會員應有的貢獻。

（中央社）