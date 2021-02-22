台灣「騰雲機」失控墜毀　台軍輕視無人機致陷「失落的20年」

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-02-22 19:36

台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）自行研製之騰雲無人機，於2月18日晚間墜毀在台灣東南部台東縣境內活水湖森林區內，現場發生嚴重火災，中科院於當晚發佈訊息，承認該單位自研的騰雲無人機「迫降」於森林公園區，因「迫降過程觸及森林樹木造成機體毀損」，並不承認該機為「失控墜毀」。但是對照騰雲機從出生、遭難至今的種種過程，在在顯示出台灣堅持「國機國造」政策下，所可能付出的代價以及得到的收穫，可能完全不成比例。

騰雲無人機在2月18日晚間墜毀，真相不明，消息被國防部長新人上任所掩蓋，但是此事對台灣自研無人機之路，打擊恐怕頗大。（陳宗逸／多維新聞）

此事原本為台軍測試自制無人機的重大慘劇，卻因為19日當天發佈新任國防部長人事案，此事件被媒體所忽略，也未有媒體持續追蹤此事的各種疑點，中科院也在18日當晚就發佈新聞，公布失事原因，言其「於當天18:33時因控制系統異常，依照標準作業程序執行迫降，隨後迫降於台東森林公園草地，降落過程觸及樹木造成機體毀損，無人員傷亡。」且「該型機為初期發展的原型機，系專門提供執行各項專案任務之測試機及人員訓練用途，本事件不影響大型無人機之研發計畫，請國人基於國防自主發展與國防安全，多予支持及鼓勵。」在未辨明事發經過，就已經開始動員情緒、以國防安全訴求台灣納稅人的無條件支持，此事頗有值得探究之處。

就技術層面而言，如果依照中科院之說法，「因控制系統異常，依照標準作業程序執行迫降在台東森林公園草地，降落過程觸及樹木造成機體毀損。」為真，那麼操控系統如果已經異常，那麼到底是如何確認，該無人機是照着標準作業程序降落（迫降）？進一步也可質疑，到底依據什麼證據，中科院方面單方面斷定是操控系統異常？這些矛盾叢生的說法，幾乎一葉知秋，可知內情頗不單純。

早期型騰雲無人機，曾經因為引擎馬力過小，無法載重達到軍方要求，特地進口美製引擎增加馬力，而改動許多氣動設計外型。此次墜毀是否和此有關？無人解答疑雲重重。（陳宗逸／多維新聞）

眾所周知，中科院為了美方準售台軍MQ-9B海上衛士無人機，可能影響到騰雲無人機的開發資源，而跳腳不已，故近期密集在台東志航基地測試此機，而此機之技術不純熟、設計有缺陷，甚至引擎動力與氣動外型，都經過多次修改，依舊達不到台灣軍方標準，此事是否為中科院在政治局勢下努力表現所造成的悲劇？中科院操控騰雲無人機的操控模組為何？飛控軟體如何獲得？是否付費獲得授權研發，或者是山寨商用機操控程式？這些都可能是墜毀因素。

台軍一向對無人機之事採取輕蔑態度，因為不認識無人機，故認為其「只不過是遙控飛機」而已，是「奇計淫巧」之物，上不了枱面。1999年李登輝當政末期，時任監察委員的康寧祥經由民間航太學者建議，轉交李登輝一份詳盡報吿，要求台軍應該儘早對無人機的運用、研發以及戰術等方式進行研究。

李登輝將此案交辦給時任國防部長、空軍將領出身的唐飛辦理，唐飛當時召集了五個國防部聯參次長，加上通資局長、參謀總長湯曜明等人，聽取航太學者專案報吿，過程中各高階將領幾乎不發一語，唐飛最後裁示，「台灣假如發展無人機在海峽與對岸進行偵查與監視，將挑起兩岸的緊張，有違台軍『防衛固守』的戰略指導原則，因此台灣將不發展無人機。」

由此公案可知，台軍在20年前，是堅持不發展無人機的，直到2000年陳水扁上台後，重用康寧祥擔任國防部軍政副部長，無人機之議才再度被台軍所稍加看重。但是，台軍呆板的戰術腦袋以及閉塞的升遷加俸管道，對無人機此一「奇技淫巧」依舊不友善，故台軍針對中科院自制的中型鋭鴛無人機運用，因年度飛行時數不到24小時，遭到監察院糾舉，無人機部隊從陸軍特戰部隊，被踢到海軍陸戰隊，台軍對無人機的運用，幾乎沒有任何「超前部署」的想法。

而中科院的各項研發案，一直以來都秉持着「解放軍有，我們就要有」的軍事競賽作法，中國大陸自研無人機有成，翼龍系列甚至有良好的外銷成績，成為美製無人機的強勁對手，故中科院也想開發大型無人機，遂有騰雲無人機之出現。而解放軍研究反輻射無人攻擊機的戰法，眼看此境，中科院也如法泡製了一模一樣的劍翔反輻射無人攻擊機，不論外型、性能皆與解放軍一模一樣，不同的是大陸方面得到以色列授權生產原版的哈比（Harpy）反輻射無人攻擊機，台灣中科院則是山寨版、看外型偷參數自行仿製完成，像真度極高，但是要如何運用？台軍至今並無計畫或者新戰術生成。

從20年前，台軍對無人機根本不屑一顧的傲慢態度，至今在時代潮流逼迫下，不得不「擺好姿態」來應付外界質疑，究竟是否有完整的無人機戰術規劃、運用準則，搭配無人機的新戰略又是什麼？這些對台軍來說都幾乎是空白的。而中科院為了搶奪研發資源，無厘頭開發了一大堆無人機計畫，只為了高層升官晉爵加功奪獎，而無對軍事科學層面的全面研究，為了搶資源而研發，多少中科院研發案付諸東流，台灣納稅人也少人知曉，缺乏嚴格考核計畫的公正單位以及真實膽量，台灣的無人機研發之路，是否會被騰雲機「摔」出新高度？頗耐人尋味。