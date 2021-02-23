台立法院長游錫堃：中華文明應稱東亞文明　學漢詩不等於變中國人

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-02-23 21:30

台灣立法院近日成立推廣台語漢詩的三餘吟社。台灣立法院長游錫堃2月23日致詞時表示，有人問他身為獨派卻推動台語漢詩吟唱，不就變成統派？他指漢詩是「東亞文明」的一部分，不是說唸了漢詩就會變成中國人。

游錫堃（右）表示，中華民族這個名稱是在1902年由梁啟超提出，過去歷史上都是不同國家統治着中原大地，中華文明正確學術名稱是東亞文明。（台灣立法院）

台灣立法院秘書長林志嘉於台灣立法院成立「三餘吟社」，三餘吟典故出自於三國志董遇傳，為董遇教導學生利用冬天、夜晚、雨天等三個餘暇時間讀書。游錫堃2月23日前去三餘吟社致詞，他指出，曾有人詢問推動吟唱漢詩是否與他的政治理念不同，但他認為，中華民族這個名稱是在1902年由梁啟超提出，1902年以前沒有這樣的名稱，過去歷史上都是不同國家統治著中原大地，「中華文明正確學術名稱是東亞文明」，漢詩、宋詞其實也都是東亞文明的一部份。

游錫堃表示，東亞文明裏包括了台灣文化、日本文化、中國文化等多元文化，漢詩只是台灣文化組成的其中一部份，「學習漢詩不等同於變成中國人」；韓國、日本和越南等國一直把漢字去掉，使用屬於自己文化的文字要與中國切割，「而台灣不必跟中華人民共和國切割，因為他們已經自己把文字改為簡體字，台灣使用的則是正體字」。

游錫堃接着說，學員在學習過去的文化時，本身也應具有批判性思考，而非照單全收。他以李白的《登金陵鳳凰台》詩中名句「長安不見使人愁」等為例，指其中專制的皇權思想，就不適合現在的民主思想。

他還強調，台語漢詩對台語的文化傳承非常有幫助，台語和詩詞都是優美的文學，未來也期盼在吟漢詩時加入更多東亞文明及融合台灣景色、人文等文化的詩詞，絕對會對台灣史及台灣主體性有很大的幫助。