台灣前經紀人號召演藝圈「團結買鳳梨」　羅志祥復出首日買200箱

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-01 12:25

中國海關總署日前宣布，台灣輸入大陸的菠蘿（台灣稱鳳梨）驗出檢疫性有害生物，3月起暫停進口。由於台灣菠蘿出口逾9成是銷往大陸，加上剛好迎來菠蘿產季，台灣各界憂心菠蘿產業將面臨巨大衝擊。 台灣前經紀人孫德榮上周六（2月27日）在Facebook發文，呼籲演藝圈團結購買善導書院（兒童慈善團體）種植的菠蘿。據台媒報道，去年因桃色風波讓演藝事業遭遇重大挫折的歌手羅志祥，同日宣布復出，並響應孫德榮的號召，一次過購買了200箱菠蘿。

孫德榮在Facebook表示，「震動彈！🍍」，「昨天才跟朋友聊到農民看天吃飯，生活常陷入不確定性價錢的不安，賺到錢不容易，沒想到今天出現壞新聞」，各大新聞台播放一整天菠蘿新聞，善導書院上下全陷入恐慌及愁雲慘霧的低氣壓。

他宣布，「我們應該演藝圈大團結，來一個鳳梨連線救善導書院，給小孩子一個健康安全唸書的環境，需要大家的支持！」他率先認購10箱菠蘿，並點名藝人羅志祥接棒，希望大家傳遞愛心，「解決鳳梨農問題，讓小朋友安心唸書」。

這不是善導書院的菠蘿第一次遭遇滯銷危機。去年5月台灣《中時電子報》亦曾報道，受到新冠疫情影響，善導書院種植的鳳梨銷售狀況不佳，希望社會愛心人士可以積極訂購。

據《ETtoday》報道，羅志祥得知昔日恩師孫德榮發起了慈善活動，第一時間進行響應：「電話中，被孫德榮問起認購箱數，他可愛先問100箱總價是多少，聽到價錢後，爽快改口認購200箱，並表示直接拿現金支付。」

《三立新聞網》則大讚羅志祥此舉是出手救「鳳梨農」的愛台舉動。報道稱，如此愛台灣的行為，讓網友大讚「對他刮目相看了！」、「兩個人都超有愛心！」。

環時：復出竟牽扯政治事件

同在2月27日，羅志祥在YouTube開通「羅志祥 Show TV」頻道，發布影片宣布復出。影片中，他喬裝成環衛工，並請來網紅蔡阿嘎在台北西門町做街訪，詢問民眾對羅志祥的看法。

有民眾受訪時直言對於羅志祥印象最深的就是「時間管理大師」，不希望看到他復出；但也有人讚賞其表演，認為與私生活可分開看待。羅志祥則在片中表示，「感謝大家還是願意給我一個機會」。

對於羅志祥復出首日「買鳳梨」做法，內地官媒《環球時報》指出，「（桃色事件）時隔10個月，羅志祥宣布復出，竟是與政治事件牽扯在一起」。事件也延燒到微博，不少網民批評，「（在）大陸復出無望，這是破罐子破摔了？」、「應該封殺羅志祥在大陸的演出，不讓支持台獨份子有滋生的土壤」。但也有人表示：「買菠蘿沒問題吧，沒必要都上綱上線」。

館長批評大陸暫停進口台灣菠蘿是「欺負台灣人」。（截圖）

館長花50萬買菠蘿 批大陸「欺負台灣人」

台灣總統蔡英文日前發文，號召各界購買菠蘿。一時間，政界、軍隊乃至民間都有人響應。有網民戲稱「軍中弟兄現在可能很緊張」，因為接下來的軍中菜單可能是一日三餐吃菠蘿。台國防部也於2月28日證實，將配合農委會促銷方案，運用副食供應通路，鼓勵台軍所屬伙食團踴躍購買，以照顧台灣農民。

演藝圈方面，網紅「館長」陳之漢宣布，花50萬元新台幣（約合14萬港元）購買菠蘿，又批評大陸不要欺負台灣人。對此，蔡英文在帖文下方留言表達感謝。但也有網民悲觀表示，台灣銷到大陸的菠蘿的金額約新台幣14億元，等於要2800個館長才能抵銷這個額度。另外，許傑輝、網紅「鳳梨」吳泓逸等藝人亦表態撐台灣菠蘿。

杜汶澤在Facebook表態支持台灣菠蘿。（截圖）

杜汶澤稱將研究出口香港

在台港星杜汶澤，也在Facebook一連發表3篇文章，號召香港人吃鳳梨酥、菠蘿乾，支持台農。他又指台灣農產品品質不輸給日本，會研究把農產品從台灣進口到香港，最後還不忘批評大陸農產品品質不佳。對於杜汶澤的聲援，民進黨副秘書長林飛帆也在帖文下方表達感謝。

（綜合報道）