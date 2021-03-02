陸禁台灣菠蘿｜國民黨立委批依賴大陸　蘇貞昌：能做生意我們做

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-02 17:55

中國大陸暫停台灣菠蘿進口，國民黨立委費鴻泰批評蔡英文政府將所有雞蛋放到同一個籃子，蔡英文上任後，台灣出口的菠蘿輸往大陸的比率不減反增，另外包括芒果、釋迦、蓮霧等水果，也過度依賴對岸市場。 台灣行政院長蘇貞昌就表示，台灣從不排斥中國，「能做生意我們做生意」；台灣農委會主委陳吉仲亦指數據以偏概全，新南向每一年有新台幣60億元的外銷在成長。

中國大陸暫停台灣菠蘿進口，國民黨立委費鴻泰批評蔡政府將所有雞蛋放到同一個籃子，蔡英文上任後，台灣出口的菠蘿輸往大陸的比率不減反增。（吳逸驊攝）

蘇貞昌在周二（2日）率領一眾台灣行政首長赴立法院備詢，費鴻泰關注兩岸菠蘿產銷議題。陳吉仲介紹，2020年賣到對岸的菠蘿約4萬多噸，目前因為對岸暫停輸入，已儘快和除了對岸以外的16國家市場聯絡，其中日本2021年表明絕對會進口台灣菠蘿超過3,500公噸，是有史以來最高，希望可以朝5,000公噸邁進。

費鴻泰追問，如果接下來台灣出口至中國大陸的水果，如蓮霧、芒果、釋迦等水果也出狀況該怎麼辦。蘇貞昌就言「如果中國這樣一個接一個，那就是很政治」，也可見政府先前不斷向民眾呼籲，不要讓所有雞蛋放在同一個籃子的主張是正確的。因應菠蘿危機，台灣政府也有採取3項措施，一是價格不低於前兩年的平均價，二是組國家隊，三是盡力打開各外銷國市場；陳吉仲也說，2020年，台灣水果賣到韓國、日本、美國都大幅成長。

費鴻泰接着秀出包括菠蘿、芒果、釋迦、蓮霧四種水果，銷往中國大陸市場與新南向國家的比較表，其中菠蘿在2016年銷往中國大陸為2萬7,855公噸，銷往新南向僅有13公噸，到了2020年，銷往中國大陸為4萬2,121公噸，銷往新南向為461公噸，另外三種水果也有類似的趨勢，批評蔡政府新南向成績幾乎是「零分」，在市場高度集中在對岸的情況下，陸委會也不跟對方打交道，一天到晚嗆別人，做生意要認真做，不能嘴巴喊新南向，結果卻是這樣。

蘇貞昌回覆時表示，「台灣從不排斥中國，能做生意我們做生意」，台灣也儘量擴展市場，包括首次將蜜棗銷往韓國、芭樂銷往美國，都是台灣打開市場，且很多成長甚至是百分百。

陳吉仲也稱費鴻泰這張圖表示以偏概全，新南向每一年有60億元（新台幣．下同）的外銷在成長，且台灣的水果有30幾種，菠蘿、芒果、釋迦、蓮霧這4種水果是其中賣到對岸較多的。他強調，這五年來，新南向農產貿易，2017年比2016年增加150億元、2018年又比2016年增加200億元，所以實質上都有在進展，不能拿少數幾個倚賴對岸市場的水果，來說新南向與外銷中國以外的市場沒有績效。陳吉仲補充，以個別水果為例，2020年菠蘿賣到新南向國家成長141%，芒果與棗子也成長141%。

（綜合報道）