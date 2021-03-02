兩岸生果比拼　香港蔬果檔主：台貨味道好無防腐劑，陸貨勝在便宜

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-02 19:05

中國大陸的海關總署日前宣布，從台灣出產的菠蘿（鳳梨）中檢出「檢疫性有害生物」，因此自3月1日起暫停進口，引發台灣水果產業一片嘩然，業界亦擔憂其他品類的水果陸續受到陸方限制。 事實上，香港一直有進口不少種類的台灣水果，《香港01》記者到訪油麻地一帶的攤商，詢問台灣水果在港的受歡迎程度，結果都相當正面。 《香港01》到訪油麻地一帶的水果攤商，攤商介紹指，台灣的釋迦（番荔枝）、芭樂（番石榴）等特產水果，在港受到消費者熱捧。至於柑橘、木瓜等兩岸都有盛產的水果，台灣出產較內地出產更受消費者歡迎。

9成貨來自內地 檔主：台灣水果更好食

在油麻地廣東道經營果菜檔的李太（化名）向《香港01》表示，自家攤位「9成係大陸（內地）菜」，少數是日本菜；水果也多是內地貨，但也有少量台灣和日本水果。

她向記者介紹正在出售的兩款木瓜，「青色嗰隻係台灣嘅，15蚊，好食好多。黃色嗰隻好醜樣係大陸嘅，10蚊」。李太檔位的柚子目前是內地產，但柑橘就只有台灣產的，她強調「台灣柑要快啲買，已經過左季，好快就冇㗎喇」，對於與內地柑橘的分別，她就指台灣柑的味道更加濃厚。

李太對台灣水果讚譽有加，指台灣的棗、木瓜、荔枝、石榴，都別有風味，「好食過大陸」，例如內地出產的紅棗雖靚，但作為水果的甜棗就沒有台灣的好吃。究其原因，她認為有兩點，一方面是「水質唔同」，另一方面則是她認為「大陸所有菜同水果全部打左保鮮劑、防腐劑，台灣同日本就冇，所以味道就好好多」，「你睇個木瓜就知，咁打左好多嘢，都好大個，但就好醜樣」。

但對於自己攤位絕大多數產品都來自內地，她就表示：「咁價錢唔同㗎嘛，譬如話一個35蚊，一個20蚊」，指一般市民都會貪便宜，只會偶爾吃一下貴的，「雖然都有人食得起日本嘢嘅」，例如她正在販賣的日本古都華草莓，一盒要價200港元左右。「咁你冇其他選擇㗎嘛，好多菜，都係要食大陸嘢，冇得你唔食㗎」。

而對於大陸暫停進口台灣菠蘿，李太表示聞所未聞，但強調「政治嘅嘢我哋唔識！香港、台灣都係中國㗎嘛，大家都係一家人，點解要互相唔俾入，做咩要鬥嚟鬥去」，又指如果大陸將禁令應用於其他台灣水果，「咁香港都係大陸一部分㗎嘛，應該都有機會唔俾入㗎喇，到時咪算囉」。

果欄賣兩種「台灣蜜棗」

聽聞李太表示台灣的蜜棗更好食，記者很快在臨近的果欄看到幾個檔位販賣「台灣蜜棗」，其中一間店售賣15元一大包的「台灣蜜棗」，每個蜜棗不足雞蛋大小，另兩間店家銷售的則有牛油果般大。記者詢問前者店員，對方直言其實該蜜棗來自大陸，「因為有啲人有偏見㗎嘛，話唔鍾意大陸貨」，但當記者追問此舉是否違反法例時，檔主便不願多言，只表明產品上貼有寫著「台灣蜜棗」的標籤。

記者詢問其他銷售台灣蜜棗的店家，其中有人強調，自己售賣的是正宗台灣蜜棗，「唔同㗎！呢啲好甜好脆，而且賣得好好」。記者留意到，採訪期間，她本人已經接連吃下三個，而價錢4個就要60元，相對貴上不少。

果欄不少檔位都有販賣台灣水果，包括楊桃、芭樂、柑橘等：

兩岸木瓜孰優孰劣？ 店家：憑個人喜好

對於李太認為台灣木瓜較大陸木瓜好食，果欄一名檔主就表示，這其實要看個人喜好，但台灣木瓜就銷量而言確實比較受落。他又指，泰國和台灣的蓮霧長得差不多，味道也沒有太大分別，但卻也是台灣蓮霧賣得較好。他認為，這是因為「香港大環境都係鍾意台灣多過內地」。不過他同時也表示，台灣的釋迦、芒果賣得最好，自己也認為台灣芒果品質較內地出產為佳。