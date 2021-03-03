陸禁台灣菠蘿｜台商預計難再打入內地市場：大陸鳳梨品質已追上

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-03 08:05

中國大陸三月起對台下鳳梨禁令。台灣貿易商表示，上周五、消息曝光當天，中國大陸就已禁止台灣鳳梨在大陸的批發市場販售，擔憂後續時間一久，大陸的重要電商平台陸續以大陸本土產的鳳梨上架，台灣產品未來要再打入市場會更困難。

記者實地搜尋大陸電商網站，知名販賣大陸本土及各項進口商品的電商百果園旗艦店，鳳梨賣的是海南島金鑽鳳梨，以及菲律賓金波蘿；大型的京東、天貓等電商平台，可搜尋到少量的台灣金鑽鳳梨產品，貿易商推測，這是上月已外銷大陸的台灣鳳梨；淘寶則已無台灣鳳梨產品。

貿易商分析台灣水果難再打入大陸市場原因（點圖了解更多）▼▼▼

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台灣農委會表示，會開拓中國大陸以外的目標市場，包括加碼提供海外拓銷獎勵及銷售業績獎勵，日本、新加坡、香港、美國、澳洲等目標市場加強通路行銷三萬公噸。

不過，澳洲去年三月雖開放台灣鳳梨進口，原本去年五月要舉行首航活動，但因新冠肺炎疫情，澳洲封城，加上全球運費高漲，因此計畫暫緩。

農委會國際處副處長林志鴻表示，有機會都要去嘗試，包括生鮮鳳梨可以經過截切後，冷凍至負十七度以下，當作食品銷售，這樣也可以免去生鮮果品進出口的防檢疫問題，若有貿易商願意嘗試，也是管道之一。

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