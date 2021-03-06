新冠肺炎︱台灣6日宣布新增1宗死亡個案　另有7宗境外輸入病例

撰文： 楊騰凱 最後更新日期： 2021-03-06 16:22

台灣中央流行疫情指揮中心周六（6日）發布新聞稿指出，台灣新增7宗境外移入的新冠肺炎確診病例，分別自印尼及菲律賓入境；另外新增1宗死亡病例。

指揮中心表示，7名境外移入個案皆為男性漁工，其中2人為印尼籍（案962、963），5人為菲律賓籍（案964、965、966、967、968），年齡介於20多歲至40多歲，2月19日來台工作，皆持有搭機前三日內檢驗陰性報吿，且入境時無不適症狀，入境後至集中檢疫所檢疫。

7人於周四（4日）接受檢疫期滿前採檢，並於周六確診。由於一眾個案入境至今皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

台灣新增7宗境外輸入確診病例，另外新增1宗確定病例死亡。圖為台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周六出席公開活動。（中央社）

指揮中心指出，新增之死亡個案（案935）為台籍60多歲男性，有糖尿病及高血壓病史，2020年1月至緬甸工作，12月24日於當地發病、12月29日確診、12月30日住院治療，一度於今年1月27日症狀緩解後出院，後續因再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離治療，並經醫院採檢確診。

指揮中心表示，個案住院期間因呼吸衰竭而持續使用呼吸器治療，3月1日因病情惡化使用葉克膜治療，後續因多重器官衰竭不幸於周五（5日）病逝。

指揮中心統計，截至目前台灣累計17萬7227宗新冠肺炎相關通報，其中967宗確診，分別為851宗境外移入，77宗本土病例，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染及1宗不明；另1宗（案530）移除為空號。確診個案中10人死亡、932人解除隔離、25人住院隔離中。