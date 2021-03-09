美台軍售｜美國新冠疫情影響　23.67億元魚叉導彈案傳須延後一年

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-03-09 10:25

總價23.7億美元（約667億台幣）美國對台灣的100套陸射型魚叉導彈（RGM-84L-4-Blk II）軍售案，據報近期傳出變數。 台灣傳媒引述台軍方消息表示，原訂將在2024年底運抵並開始測試服役的魚叉導彈，因為美國新冠肺炎疫情影響要延後至2025年年底才能交貨。 報道又稱，隨着匯率、以及台軍需要新添購的導彈通訊系統，主要是戰術鏈路系統來整合至台軍海軍指揮鏈路系統中，故全案要加價。但由於預算不足，該軍售案目前似乎呈現擱置、以及持續與美方談判、後續結果無法預期的窘境。

原訂將在2024年底運抵並開始測試服役的魚叉導彈，據報因為新冠肺炎疫情影響要全延後至2025年年底才能交貨。（Boeing）

報道稱，美方是在去年10月宣布該軍售案，當中包括有400枚基本型RGM-84L-4魚叉Block II導彈。海軍以「迅捷專案」編列17.7億美元預算，計劃分5年先採購100輛岸置型魚叉導彈系統發射車與100枚魚叉導彈，其餘300枚魚叉飛彈則分年從一般武器項目預算進行採購。

不過，該軍售案原本並不在台灣國防部戰規司五年兵力整建案中，被外界認為是美方「硬塞」，目的是要挽救波音公司。台灣國防部則解釋稱是根據模式模擬分析，台方要殲敵50%海上目標，必須增加反艦飛彈的數量，但中科院雄二、雄三反艦飛彈生產能量不足，因此對美採購機動岸置型魚叉飛彈系統。海軍因此已先編預算採購，並規劃在2024年新彈返台服役。

（綜合報道）