311地震十周年︱台在野黨舉辦座談會：台灣核電廠附近有活動斷層

撰文： 袁愷勳 最後更新日期： 2021-03-11 20:04

日本311大地震（東日本大震災）將迎來十週年，台灣第三大黨時代力量於3月10日舉辦「311核災十週年，記取福島經驗堅持非核家園」座談會，邀請地質學教授、日本產經新聞長官等人，一同探討十年來的核能議題。時代力量黨主席陳椒華也提到目前台灣討論激烈的「藻礁」議題，呼籲政府趕快達到保護環境、保護藻礁，達到更正確的能源發展。

台灣時代力量舉辦「311核災十週年」座談會。 （袁愷勛／多維新聞）

2011年3月11日，日本東北太平洋近海發生芮氏規模9.0的地震，隨後引起的海嘯與餘震重創日本東北、北海道、關東等地，直接的死亡與失蹤人數超過1.1萬人；緊接着福島第一核電站因被海嘯重創造成爐心熔燬，大量放射物質外泄，日本政府撤離周遭約10萬居民，影響範圍超過337平方公里。

陳椒華表示，時代力量一直支持「非核家園」的理念，台灣有非常多斷層，地震頻繁，這些自然現象證明還是要走反核這條路。陳椒華也表示，藻礁同樣需要保護、搶救、珍惜，雖然藻礁當地的天然氣工程已經通過環境影響評估，但那卻是用很久以前的標準進行的環評；因此在福島核災十週年之前，更需要了解「現在的」台灣需要甚麼樣的能源政策，以發展替代能源，例如太陽能、地熱，都需要政府更積極推動 ，讓政府趕快達到保護環境、保護藻礁和更正確的能源發展。

時代力量秘書長白卿芬擔任座談會主持人，開場以德國學者烏爾裏希·貝克的「風險社會」論點表示，核電不是立即的危險，而是「風險的危險」，因此其災害性容易被人們遺忘；特別是在經濟跟市場的力量介入後，人們會懷疑核電「是不是沒有那麼危險」。但這一切還是應該回歸到科學知識的進步，政府對科學知識的掌握與否會影響決策的正確性。

台灣大學地質科學系教授陳文山表示，核電安全與否「見仁見智」，但美國有66座核電廠，只有2座位於加州的核電廠是在地震風險高的地方，而且現在也因為安全和成本問題陸續停役。相對的，台灣的4座核電廠：核一、核二、核三、核四，在建造時都認為旁邊沒有地震斷層，但近年重啟調查時卻證明核一、核二、核四附近有活動的斷層。

陳文山並認為，核四雖然已經建造完畢，但是當初建造時的「安全系數」已經不能滿足現在的需求，不只是因為311核災後國際調高了核電廠對震災的安全系數，同時也是因為最新的調查證明核四外海有活動斷層的存在。陳文山表示，現在的科技不能預測地震，唯一的預防措施就是「把房子蓋好」，而核電廠的安全系數是不夠的。

日本產經新聞社台北支局長矢板明夫表示，日本社會對核能發電是從支持到反對，1979年時日本從財界、政界到日本主流社會都支持核電，認為核電能帶給人類幸福，但車諾比核災到311核災讓日本社會發現核能的可怕性，核能發電量從震災前的28%到震災後的15%，幾乎砍半。

日本「311」大地震十週年，荒廢的日本福島富岡小鎮禁區 ，距離福島核電廠泄漏事故發生地不到10公里。日本政府把核電廠方圓20公里劃為疏散區。（AP）

日本於311前有24個核電廠，到現在只剩9個在運轉；不但總體漸漸減少，而且新的、還在計劃中的核電廠建設基本上都已經沒有了。其中福島縣曾經是核能發電廠的重要據點，但因未受地震災害最大，所以根據當地居民的強烈意志已經全部被廢止。

但矢板明夫也表示，廢核是非常艱難的，曾有以廢核為選舉主要政策而當選縣知事（縣長）的候選人，但卻因為無法在任內落實廢核政策，甚至在競選連任時將「不要核能」改成「不依靠核能」，最後慘遭落選。

矢板明夫分析，日本政府在興建核電廠時給予補助，首10年502億日元、首20年893億日元，因此企業相當賺錢，地方也因為興建、維持核電廠而獲得就業機會和經濟活動。但在20年過後，政府的補助減少，核電廠給地方的「分紅」也減少，甚至導致地方政府運轉不下去，解決方案就是「在旁邊再蓋一個核電廠」，於是才有一號機、二號機、三號機這樣增建下去，形同是「養套殺」，讓地方財政完全仰賴核電廠，靠它吃飯、再也離不開。

矢板明夫感歎，日本是世界上唯一一個曾經被核能武器攻擊過的國家，也是311大地震中受害最深的國家，但至今為止日本主要政黨沒有一個的主軸是主張廢核，選舉也沒有一次是把核能議題當作主軸來對立；甚至311核災後，政府匆忙下令停止運轉核電廠，卻沒有考慮到電價上漲導致民怨，而急就章推出的發展太陽能政策也被黑道把持，甚至造成更多環境問題，台灣應該從日本身上學習這些經驗。