中美半導體業界合作刺激股價　台產業專家：無法直接影響美國政策

撰文： 黃雅慧 最後更新日期： 2021-03-12 21:04

中國半導體行業協會網站於3月11日公布，中、美半導體協會經過多次磋商，在11日共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」。這個工作小組對於台灣半導體產業是否是良音？《香港01》採訪到台灣產業智庫「資訊工業策進會」產業情報研究所副所長洪春暉，他認為就產業界角度來看不意外，且長期對台灣業者而言不是壞事，但未來會如何發展仍充滿不確定性。

根據中國半導體協會公布的資訊，該工作小組為兩國半導體產業建立及時溝通的共享資訊機制，主要交流出口管制、供應鏈安全、加密等技術以及貿易限制等政策。

該消息一出，被視為是美科技股的救星，因為該日半導體相關板塊起漲。如台積電ADR、賽靈思（Xilinx）、美光科技（Micron）均漲超5%，超微（AMD）漲4%，博通（Broadcom）、英偉達（Nvidia）、高通（Qualcomm）漲超3.5%。而在已經收盤的亞洲市場上，中芯國際收漲10%至26.70港元。台股台積電、聯發科等半導體公司也有2%的漲幅。

中國半導體行業協會網站於當地時間3月11日公布，中、美半導體協會經過多次磋商將共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」互相分享訊息。（中國半導體行業協會公吿）

該工作小組訊息似乎給半導體投資者信心，不過仍需務實對之。洪春暉表示從國際政治層面來看，美國對中國大陸發展半導體產業策略，從特朗普（Donald Trump）開始就是「防堵」政策，而拜登（Joe Biden）總統現在對相關禁令也未鬆口，比如禁止帶有半導體技術的產品賣給華為、禁止對中芯半導體出口零組件設備、材料等。

洪春暉也說，長遠來看，國際間對半導體設備材料流通受到《瓦聖納協議》（Wassenaar Arrangement）的管制，該管制不只有美國單方面，而是由先進國家簽訂的共識，是先進國家對特定國家出口半導體，特別運用在軍事上有所管制，在多方管制下，可見美國政府對中國大陸半導體發展現在仍採取防範態度。

洪春暉認為雖然美國政府對陸採取防範態度，但可發現美半導體產業跟陸半導體產業有上下游合作關係，仍有生意上往來，更不用講中國本身就是龐大的電子產品市場。所以對美國企業，特別是晶片業者，如英特爾（Intel），很多產品要銷售往中國大陸。

拜登上任後對中國大陸相關科技禁令並未鬆口。（AP）

也因此，洪春暉表示，在國家與國家中間，政治外交、產業競爭上的議題，企業如何在其中維持運作，甚至未來要對雙方政府有建言。他相信民間產業的互動往來一直都存在，只是面對國際變局，國與國衝突或是磨擦，產業界很自然會形成溝通平台與管道，提出未來怎麼維持運作。

至於對台灣產業影響，洪春暉說，國際半導體到電子供應鏈本來就是跨國、長時間協作，對台灣而言，過去面對美國禁令也一直嘗試遵守，但持續尋求跟大陸發展後續生意往來。現在台灣半導體有很大一部分仍然是出口到中國大陸，除華為外仍有其他客戶，在未來對大陸出口比重會慢慢減低，但不可諱言，仍然是其中一塊市場。

台灣雖然遵守美國禁令，但持續尋求跟大陸發展後續生意往來。2020年台灣半導體有很大一部分仍然是出口到中國大陸。（多維新聞）

所以，洪春暉認為，中美產業間對話其實像上下游業者在對話一樣，甚至台灣企業參與到中、美協會的對話未必是壞事。只是目前實質對話與工作內容不清楚，可以看到供應鏈中間本來就具有既競爭有合作關係。

對於輿論推測該工作小組成立可能暗示美方對陸政策鬆綁，洪春暉認為這樣的推測過早。因為這是產業協會的活動，不代表政府。也許大陸產業協會可以跟政府有聯繫，但美國行業協會對美國政府會提出建議，但政府是否採納建議，是否聽產業的話是兩回事，無法直接影響政策。

不過，如果從長期演進來看，洪春暉認為這對台積電、甚至台灣業者不是壞事。因為產業本來高度緊密，互相有聯繫關係，如果有民間良性溝通能進展到國與國之間良性溝通，對所有做生意廠商而言，是樂見其成，最好有很多良性互動，避免許多誤解產生不必要的管制措施。