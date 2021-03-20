鮭魚之亂｜認為改名門檻太低　台立委建議新增「改名冷靜期」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-20 21:56

台灣知名壽司店「壽司郎」的優惠活動在全台掀起改名鮭魚潮，然而不少「鮭魚們」在店家活動結束後就陸續改回本名。為此有立委周五（19日）表示，在台灣改名太過容易，建議修改姓名條例，新增「改名冷靜期」。行政院長蘇貞昌則回應指可以思考。

據了解，「壽司郎」的優惠活動結束後，各地戶政事務所隨即開始出現民眾想改回本名。故此國民黨立委李德維在立法院質詢時，建議可修改姓名條例，新增15天或30天的改名冷靜期，甚至可考慮要求改了名字以後1年之內或3年之內都不能再去做更動。

李德維建議新增「改名冷靜期」。（Facebook）

他表示，希望民眾改名時，能夠更冷靜來思考對自己的意義，同時新增冷靜期也可以減少行政支出，皆因在台灣，民眾想改名只要帶好身分證、戶口名簿和印章，花80元新台幣（約22港元）就可完成，相反在日本、南韓與美國，基本上要以正當的理由才可向法院提出申請改名，更嚴格的還需要有擔保人，甚至要在報紙刊登改名公告。

對於李德維的建議，蘇貞昌指出這是一個可以思考的方向；內政部長徐國勇也認為建議不錯，可詢問多方意見後再議。不過內政部次長陳宗彥則指出，台灣一年改名的人有約8萬，今次因相關商業活動而改名的人佔的比例相對來說其實是非常低，如修改姓名條例恐怕會影響多數有改名需求者，故他暫不考慮修法，但也會參考各界的意見。

今次「鮭魚之亂」源於壽司郎推出3月17日、18日為期兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，但凡姓名中有「鮭魚」同音同字者就能全享「全桌免費」，只同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折。

結果活動一經推出，意外地在台灣各地掀起跟風改名熱潮。事件亦引起官方的關注，例如內政部曾在Facebook發文調侃，「實至名鮭，是指未算好3次改名額度，因此他上不鮭路」。

（綜合報道）