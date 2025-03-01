美智庫：大陸犯罪集團投資土地開發案　企圖影響帛琉與台灣邦交

美國智庫「太平洋經濟學」（Pacific Economics）近日發表報告，指出具中國大陸背景的跨國犯罪集團正透過投資帛琉的度假村與土地開發，從事非法活動。這些組織被認為是中國政府推動政治目的的工具，可能對台灣與帛琉的邦交造成威脅。



帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）在去年成功連任後，重申了台帛邦交的穩固性，並表示台灣正積極推動兩國經貿合作。然而，專家警告，中國大陸的商業投資可能成為其滲透帛琉及其他南太平洋島國的手段。

報告指出，部分中國大陸背景的投資公司與跨國犯罪活動有關。在帛琉，這些企業可能涉及洗錢、賭博及詐騙等非法行為。報告以商人陳志創立的「太子集團控股」（Prince Group）為例，該集團近期在帛琉投資多個度假村與房地產項目，卻曾被指控涉及多項犯罪行為。

圖為2022年11月，時任台灣副總統的賴清德訪問帛琉。（FB）

此外，「太子集團」的投資集中於關鍵基礎設施附近，享有長達99年的土地租期。報告建議帛琉政府應改善投資環境，強化經濟韌性，並防範高風險投資，積極鼓勵正向投資，例如台灣及澳洲的項目。

貝克（Jarod Baker），該報告的聯合創辦人，指出中國大陸無法直接介入與帛琉的外交關係，因而利用跨國犯罪組織推動其政治目的。他提到，這些組織透過註冊公司、成立友好組織，及滲透當地媒體等方式發展當地關係。

報告還提到，一名解放軍退役軍官在帛琉成立的公司，實際上是北京擴大影響力的工具。該官員曾邀請帛琉政治人物訪華，並與涉嫌不法投資的商人接觸。

貝克強調，雖然政治與跨國犯罪組織通常是中國影響力的切入點，但商業活動才是其實現戰略目標的關鍵。在帛琉，中國大陸透過多種手段推動其統一進程，並試圖掌控該國的戰略據點。