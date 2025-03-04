美媒：面對北京及俄羅斯地緣政治壓力　台灣與捷克創建更緊密關係

撰文：陳進安
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據美國《華爾街日報》近日報道，台灣與捷克在面對中國大陸與俄羅斯的地緣政治壓力下，正積極創建更緊密的合作關係。這一合作涵蓋安全、經貿和科技等多個領域，雙方希望在當前不穩定的全球局勢中尋求生存之道。

報道指出，台灣和捷克的合作是因應共同的地緣政治挑戰而產生的。捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」執行長楊雅嚳（Jakub Janda）表示，這反映了小國如何在大國影響下求生存的現實。台灣國安會秘書長吳釗燮曾在布拉格訪問時強調，捷克始終在台灣需要支持時提供幫助。

自2023年以來，台灣與歐洲多次遭遇海底電纜連結中斷，許多人懷疑這與中國大陸和俄羅斯有關。捷克國家網路及資訊安全域性局長金特（Lukas Kintr）表示，他的團隊與台灣分享了有關俄羅斯在歐洲影響力作戰的資訊，並表示捷克也從台灣學習如何應對北京的挑戰。

圖為2020年8月捷克參議院議長維斯特奇爾（Miloš Vystrčil）訪台。（陳卓邦／多維新聞）

報道中提到，儘管捷克的經濟規模有限，無法成為台灣的主要貿易夥伴，當台積電2023年宣布投資100億美元在德國德勒斯登設廠時，一些捷克人感到失望。然而，捷克的地理位置使其成為台灣科技企業進入歐洲市場的重要據點。自2004年捷克加入歐盟以來，許多台灣科技公司如鴻海、宏碁和華碩都在捷克投資設廠。

此外，2023年華航開通的台北與布拉格直航航線，成為兩地商業與觀光往來的重要橋樑，台灣官員表示，華航計劃進一步增加航班以促進交流。

捷克對華的外交政策經歷多次轉變。自共產時代以來，捷克曾與北京維持友好關係，但在1989年民主化後，捷克的外交政策逐漸轉向重視民主與人權。在新冠疫情期間，捷克對北京的支持度下降，而對台灣的支持則持續升温。

報道最後提到，台北贈送給布拉格的穿山甲在當地動物園成功繁殖，這一成功案例在兩國間受到熱烈歡迎，象徵着雙方友誼的深化。

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