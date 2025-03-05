兩會｜陸軍費預算年增7.2%　台學者料軍演頻率不會降低

十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午在人民大會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告。軍事方面，李強指出，要深入推進練兵備戰，加快發展新質戰鬥力。另據財政部公布的政府預算草案報告，大陸今年軍費預算為1萬7847億元人民幣，按年增長7.2%。在台灣，有學者認為，可研判軍演頻率不會低於去年。



據中央社報道，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑解析，大陸軍費保持年年成長態勢，一是在於提高軍隊待遇，是強調「先軍政治」的表現，對北京而言，儘管是黨去指揮軍隊，但也沒有忘記「槍桿子裏出政權」。他又提到，解放軍出海演訓等軍事行動愈來愈多，而這都是要花錢，故提高待遇也是為了給軍人信心。至於今年度軍費預算年增7.2%，可研判今年度軍演頻率不會低於去年。

林穎佑認為，軍費的提升，意味著中共持續加大軍事投資力道，台灣很難去作軍備競賽，至於大陸周邊國家會更需要彼此進行合作，以應對北京在軍事上的加大投資。

台灣大學政治學系副教授陳世民則表示，大陸軍費預算年增率高於年度經濟成長率5%左右的目標，顯示出北京對於軍事投入積極性，會讓周邊國家對於北京的企圖感到憂慮，也使區域國家不得不陷入軍備競賽困境。他指出，軍費增幅保持高度正成長，與北京擴張主義有關；北京常宣揚防禦性國防政策、愛好和平，實際作為卻是持續對軍事加大挹注資源，引起周邊國家擔憂，須為釀成區域政治不穩定、軍備競賽負起最大責任。

第十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂開幕。（新華社）

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則剖析，軍費預算年增率高於年度經濟成長率，反映北京的戰略腳步沒有改變，持續發展、爭奪海上霸權；這也與美國國防部次長提名人科爾比（Elbridge Colby）所言美中軍事力量失衡等憂慮相印證。除了著重於軍事科技突破外，他不排除大陸也投資於核彈頭增加，達到對外嚇阻效果，尤其是嚇阻可能協防台灣的國家。他認為解放軍軍致力於從陸權走向海權，而台灣佔據第一島鏈核心位置，是北京亟欲掌握台海的根本原因。

在政府工作報告中，國務院總理李強介紹今年政府工作任務時提出，深入推進練兵備戰，加快發展新質戰鬥力，構建中國特色現代軍事理論體系，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。抓好軍隊建設「十四五」規劃收官，加緊實施國防發展重大工程，加快推進網路訊息體系建設。

他又提到協力推進跨軍地改革，最佳化國防科技工業體系和布局，健全一體化國家戰略體系和能力建設工作機制。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，完善雙擁工作機制，鞏固和發展堅如磐石的軍政軍民團結。

軍費方面，據財政部公布的政府預算草案報告中的訊息，今年軍費預算為1萬7847億元人民幣，按年增長7.2%。增幅與去年持平，同時也是2022年以來，軍費預算增幅連續四年超過7%。過去四年，軍費預算從6.6%的低點回升，2022年增幅達7.1%，2023年和2024年的增幅均為7.2%。