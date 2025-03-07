台女控訴在日本新千歲機場被捏奶頭性騷擾　27歲男安檢員被捕

台媒《聯合報》報道，一名台灣女子2月11日在日本新千歲機場通過安檢門時，遭到機場安檢人員「捏奶頭」性騷擾。該名女子稱，當時她立刻大聲抗議並記下該安檢人員的名字，但整個機場內人員都未給予善意回應，她稱「機場人員似乎裝作聽不懂英文不給予援助」，讓她極度氣憤，後來她正式向新千歲機場投訴此事件。



2月27日，日媒報道，北海道警方逮捕涉案的27歲男子「伊藤大介 」，但他卻向警方供稱「不太記得是否有觸碰胸部」，並否認所有指控。



該名台灣女子日前在「Threads」上發文表示，2月11日在日本新千歲機場遭到安檢人員「捏奶頭」性騷擾，當下立即用英文大吼質問該名安檢員「在幹嘛」，但整個機場人員似乎裝作聽不懂英文，沒人給予援助，令她感到非常無助，她在記下該名性騷安檢員「伊藤大介」姓名後提出投訴。

日本新千歲機場Facebook專頁上載機場的照片。上載日期是2023年5月19日。

該女子在2月14日收到負責D號安檢門管理的日本航空（JAL）管理層來電，了解事件經過，並表示願意配合調查。同時，她也透過台北駐日經濟文化代表處札幌分處的協助，順利完成報案。

據日本北海道放送（HBC）報道，北海道警方在2月27日逮捕涉案的27歲男子伊藤大介 ，該安檢員供稱「不太記得是否有觸碰胸部」，並否認所有指控。

據了解，在「伊藤大介」被捕後，該台灣女子收到日本警方消息，希望她能前往札幌協助調查，目前她已完成提供一切必要的證件及口供，只等待裁決。

據日本法律，對他人進行不當的身體接觸，如強行擁抱、觸摸胸部、臀部等私密部位，涉犯日本《刑法》第176條強制猥褻罪，可處6個月至10年有期徒刑。

該名台灣女子表示，性騷擾事件令她身心受創，出現生活功能失調、作息不穩定、突然聽到日本男性聲音會被驚嚇等創傷反應。