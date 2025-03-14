《反分裂國家法》20年｜陸委會：對台灣人沒有任何的拘束力

《反分裂國家法》實施20周年座談會今（14）日上午在北京人民大會堂舉行，中國全國人大常委會委員長趙樂際、副委員長李鴻忠、中共中央外事辦主任王毅、中共中央統戰部長石泰峰、公安部長王小洪、中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立、國台辦主任宋濤等黨政高層出席。在台灣，陸委會主委邱垂正回應指，這些「惡法」對台灣人沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國作為主權國家的事實，只會激化兩岸敵意，妨礙交流。



立法院繼續進行總質詢，邱垂正下午在會前受訪表示，中國大陸透過法律戰，以及非和平的法律作為併吞台灣的惡法，這些法律對台灣人民沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國作為主權國家的事實。

邱垂正指出，北京的這些作為只會造成兩岸人民對立，激化彼此的敵意，對兩岸正常交流更是極大的妨礙，陸委會堅定守護主權、民主繁榮、和平穩定，團結全民共同拒絕併吞，台灣反對併吞的意志會更加強烈。

《反分裂國家法》第八條明訂：「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。（VCG）

在《反分裂國家法》實施20周年座談會，宋濤致詞指出，20年前第10屆全國人大三次會議通過《反分裂國家法》，該法「捍衛國家主權與領土完整，震懾和遏制台獨分裂，推動祖國統一進程」，對維護台海和平穩定及中華民族利益具有深遠影響。宋濤強調，無論台海形勢如何變化，一個中國原則不能肆意挑戰。

宋濤表示，中共十八大以來，習近平總書記「領航掌舵」，對台政策方向明確，大陸牢牢掌握兩岸關係的主導權，並強化執行《反分裂國家法》，深化兩岸交流合作。宋濤強調，台灣是中國的一部分，「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，也絕不能分割。大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變」。

國台辦主任宋濤。（資料照片）

談及對「台獨」的應對，宋濤指出，《反分裂國家法》「清晰劃出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」，強調「台獨分裂與台海和平水火不容，是祖國統一的最大障礙」。他批評民進黨「倚外謀獨」，嚴重破壞台海和平穩定，並提及大陸已出台懲治「台獨」的司法文件與清單，警告「台獨分子將受到歷史和正義的清算」。