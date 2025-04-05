台灣海巡公布影片證實　解放軍海警船首入鄰接區

解放軍日前起舉行「海峽雷霆2025A」軍演，台灣海巡署在記者會中也釋出驅離解放軍艦的影像。



台媒《聯合報》報道，唯該影片中，海巡署台東艦在東部海域驅離解放軍海警船2305號的畫面中，台灣方驅離廣播詞提及該船已進入「限制水域」，這是官方首次公開證實解放軍公務船進入台灣本島24浬鄰接區。



據了解，海巡署在當日記者會對於解放軍海警船進入24浬鄰接區內的事實，是會前在針對所有海警船驅離的畫面中，特別挑出台東艦的畫面剪輯，並已備有適當的回應說帖，但當日媒體提問並未被提及，因此就未主動說明。

依據台灣地區與大陸地區人民關係條例第二十九條第一項規定，大陸船舶除受許可不得進入我方禁限制水域，其禁限制的水域範圍依據國防部公告，在本島的禁限制水域範圍為領海基線外推12浬為禁止水域、24浬為限制水域。

中華戰略前瞻研究協會研究員揭仲分析，海巡署的考量可能為事後如果被解放軍公開此事，恐遭對方進行認知作戰，因此選擇先行發布資訊、掌握話語權。

台媒《聯合報》報道，雖然解放軍海警船確實進入24浬範圍內，但海巡署已進行廣播驅離，並透過執法的影片紀錄，確保未來不會被解讀為台灣默認解放軍的行動。

揭仲強調，當前在解放軍不斷侵蝕台灣方有效管轄的情勢下，阻擋解放軍海警船的難度極高，除非採取強硬的攔截手段，例如撞船，但這可能引發更大衝突。因此，海巡署的作為在於維持有效管轄權，並透過紀錄確立法理立場，確保對外界不會出現台灣放棄執法的誤解。

學者進一步指出，相較於「領海」的概念，台灣社會對「限制水域」與「兩岸人民關係條例」的認知較為模糊，這使得部分民眾對解放軍海警船進入24浬的嚴重性較不敏感。

他提及，2024年2月14日發生在金門的大陸三無船因海巡署追緝造成翻覆的事件中，大陸漁船進入限制水域的事件，當時輿論關注較多在船隻的衝撞而對禁限制水域的認知有限，顯示出社會對此類議題的敏感度仍有待提升。