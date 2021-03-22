台軍兩架F-5E戰機墜海　去年同型號失事致1死　死者母批機型老舊

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-03-22 16:26

台灣空軍在當地時間3月22日14時30分時，四架F-5E戰鬥機於台灣台東志航基地起飛執行訓練任務，其中兩架F-5E疑似空中擦撞墜海（雷達光點消失） ，目前台灣方面已經派遣黑鷹搜救機及海巡船艇，於台灣台東和屏東消防岸際搜尋中。 2020年，台軍一年摔了4架軍機，加上海上、陸地的非戰爭折損人數，高達15人

台灣空軍的四架F-5E戰鬥機於台灣台東志航基地起飛執行訓練任務，其中兩架F-5E疑似空中擦撞墜海。（中央社）

2020年10月29日，台灣空軍一架機齡近40年的F-5E戰機失事墜海，機上一名朱姓飛行員不幸罹難，朱男母親聞訊悲痛欲絕，痛批F-5E這麼老舊還在飛，揚言「如果再發生一次空難，她就要跳台東的海」。

而國民黨主席江啟臣則在Facebook指出，台灣空軍早在2016年即建案規劃採購新機汰舊，令F-5型機於2019年汰除，但蔡英文上台後堅持「國機國造」。江質疑，是否因計劃改變，才導致F-5型機勉強延壽，蔡英文應向台軍、全體人民清楚說明。

去年11月F-16戰機失事

2020年11月17日，台灣空軍一架F-16戰機進行夜航訓練時，起飛2分鐘後光點從雷達上消失，機師蔣正志至今生死未卜。

經過連日來日以繼夜的搜索，國防部長嚴德發在11月19日證實，18日時已在距岸9浬處收到戰機飛行紀錄儀的訊號，現已委託有打撈失事幻象戰機經驗的銓日儀公司打撈。