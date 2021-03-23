台灣空軍數月間再有機毀人亡　「國機國造」是失敗路線？

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-03-23 11:33

如同電視畫面重播，2020年10月底、11月初，台軍軍機連環墜機，事發原因至今不明，昨3月22日下午，台空軍台東志航基地之F-5E戰機2架，再度發生墜機事件，飛行員雖跳傘逃生，卻依舊造成1死1失蹤（至截稿為止）的慘劇。 4個多月前，台軍、國防部的慎重檢討、加強飛安之語言猶在耳，卻依舊發生嚴重飛安事故，且是老舊F-5E戰機再度出事，其境況已經讓人感到無可奈何。

原訂2019年可以順利汰除的F-5E/F戰機，因為政治理由而必須順延至2022至2024年間，一切都是為了蔡英文政府的「國機國造」政策。（台灣國防部提供）

這次F-5E在訓練中穿雲編隊過程中，疑似擦撞墜毀事件，已經不是戰機老舊一詞可以草草帶過，其中可能牽涉到訓練、人員士氣等問題，都不容許台軍再繼續笑罵由人。此次事件之嚴重性，已非2020年多起零星個案所可比擬，而是整體台空軍訓練、裝備更替等政策的嚴重失誤。蔡英文上任任內，至今已經發生7起嚴重軍機墜毀事件，折損15人以上，其中還包括現役參謀總長等高級將領。

「今天公祭，明天忘記」被譏為台軍的「優良傳統」。（台灣國防部提供）

許多人都忘記，多次失事事件最重要的關鍵，是前起軍機失事墜毀的詳細調查報告，均被視為軍事機密，一概保密不公布，也不讓輿論專業評論。

蔡英文政府上台後，推翻馬英九前朝政府的「洋機國造」政策，豹變成為「國機國造」政策，棄置已經準備好合作授權生產的義大利M346高級教練機案不顧，，挪用IDF（英語：Indigenous Defense Fighter）戰機之三十多年前機身設計，又多花了幾年時間，才產製出號稱「全機高達80%與IDF不同」，但是左看右看都差不多的T-5勇鷹機，要等到此型機測評成功通過台空軍考驗至交付使用，起碼要到2022至2024年左右，此期間一旦再摔機，情何以堪？

堪稱為「手工打造」的T-5勇鷹機，近期為了蔡政府政績牌，做了不少內宣秀。（特約攝影／多維新聞）

台空軍在2009年，就已經對外呼籲，F-5E/F戰機已經年高德劭，目前亞太地區依舊在服役的同種機型，僅剩下泰國與南韓，且兩國都汰換在即。也因為2009年的空軍呼籲，馬英九政府才遲遲啓動高級教練機與部訓輕戰機的選商案，一路談判至2014年才稍堪定案，且此案價格雖高，卻可獲得在台組裝生產之經驗，且能夠提升漢翔飛機公司未來設計戰機等的數位設計能力，以及更重要的數位模擬能力，這是現代戰機設計的新趨勢。

然而蔡英文政府堅持「國機國造」，替代以堪稱用手工打造的勇鷹機來瓜代，勇鷹機近期雖然大秀不斷，但是遠水救不了近火，台軍還是必須承擔F-5E/F甚至老舊的AT-3教練機之墜機風險至2024到2026年為止。

為了宣傳F-5E/F戰機安全無事，台空軍司令熊厚基去年底才親身試飛證明此機無事，如今再度出事死人，可視為一大諷刺。（台灣國防部提供）

F-5E戰機的不斷失事墜毀，不論是機件問題或是訓練問題，已經嚴重影響到台軍的士氣，尤其是未來台軍要如何繼續由民間吸收合適者加入空軍、擔負危機重重的駕駛員任務？目前正用F-5E/F戰機訓練的未來飛官，心理層面的壓力要如何應對？解放軍軍機持續繞台騷擾，台軍飛行員的耐受能量已達高峰，飛官壓力如何緩解？一切的問題，都不是由政治口號、情緒動員以及老套內宣所能夠解決的。