樺加沙︱花蓮14名死者多為受困一樓長者　水桶救援嬰兒畫面曝光

強颱樺加沙重創台灣花蓮，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖23日下午發生潰堤溢流，洪水沖進鄰近鄉鎮致災。24日早上統計已有14人死亡、18人受傷，124人失聯，救援人員正逐戶清查確認。據了解，死者多為住在一樓、因行動不便逃生不及的長輩，家屬悲痛萬分，目前仍有124人失聯。



據台媒報道，截至24日上午7時統計，光復鄉共有14人罹難，多是住在市區佛祖街、敦厚路的1樓長輩，因行動不便加上突然洪水而逃生不及喪命，家屬接到消息後紛紛趕回，面對親人離世悲慟不已。

花蓮堰塞湖潰堤14死仍有124人失聯 救援人員逐戶清查│颱風樺加沙

台媒報道指有消防員夜裡在敦厚路一處民宅救出受困民眾，其中包括一名孩童及一名剛出生的寶寶，搜救團隊小心翼翼地搬運著橙色方形大水桶運送，消防員走在厚重淤泥當中，而裡頭坐著一名男童，神情驚恐卻努力保持安靜，身旁還躺著一名未滿1歲的新生嬰兒。

花蓮縣消防局副局長李龍聖受訪時表示，在這場災難過後，包含敦厚路、佛祖街發現罹難人數最多，罹難點多半在一樓，初判為撤離不及，隨著降雨趨緩、水勢逐漸退去，消防與搜救人員已依據通報紀錄展開逐戶巡查，持續進行受困居民的搶救工作。

消防員用橙色方形大水桶運送一名男童和嬰兒。（threads）

據了解，光復鄉搜救行動從昨夜展開，一持續到今天，目前仍有124人失聯。