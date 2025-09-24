祖靈預言成真？花蓮堰塞湖潰堤17死　祭司曾警示「晚上不要熟睡」

強颱樺加沙雖未直接登陸台灣，但外圍環流仍為花蓮帶來超大豪雨，9月23日下午導致花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，大量洪水沖毀馬太鞍橋並淹沒光復鄉，造成重大災情。截至目前，光復鄉已知17人死亡、34人受傷，上百人失蹤，救援仍在持續，傷亡人數恐怕還會上升。



值得關注的是，有網民翻出一則早在今年8月14日於Threads發表的貼文，內容提及「馬太鞍祖靈求救」。

阿美族祭司8月祭典中的「祖靈警示」貼文如今被翻出，掀起網民高度關注。（翻攝自Threads）

綜合台媒報道，該文指出，在當時阿美族舉行豐年祭時，祭司曾傳達祖靈的警訊，提醒族人「馬太鞍溪上游堰塞湖恐有潰堤危機」，並警告堰塞湖水庫早已有裂縫。祖靈更具體叮囑，若8月15日至17日期間下大雨，堰塞湖可能潰堤，對大興村、鳳林鎮與馬太鞍部落造成嚴重衝擊與傷亡，還提醒住在山區的族人「第3天晚上不要熟睡」，並留意「土石流或大石塊鬆脫的聲音」。

雖然該貼文中提到的日期與實際災害發生時間相隔一個月，但在馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成慘重傷亡後，這則貼文再度引起網民熱議。有網民留言表示「祖靈預言成真」、「看得起雞皮疙瘩」、「今天新聞一出真的頭皮發麻」，也有人驚呼「祖靈是看得懂日期嗎？目前的確是農曆8月啊！」