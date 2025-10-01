台行政院長卓榮泰：台美貿易談判進入關鍵收尾階段

台灣談判代表團已經到美國展開第五輪貿易磋商，向美爭取降低對等關稅。台灣行政院長卓榮泰9月30日稱，談判團隊正在進行最後階段的關鍵談話。



綜合《彭博社》和台灣《聯合報》報道，台灣行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦總談判代表楊珍妮等人是於上周抵達華盛頓。

鄭麗君和楊珍妮雙雙缺席9月30日的立法院備詢，卓榮泰回應民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質詢時透露，鄭麗君率領談判團隊，已跟美方直接溝通好幾次，「現在也正在進行最關鍵的實體性磋商」，鄭麗君10月1日就會返台。

台灣行政院長卓榮泰。

卓榮泰說，談判團會秉持維護台灣利益、維護產業利益、維護台灣人的健康及糧食安全四大原則，爭取最有利的最終結果。

《彭博社》引述消息人士指，除了美國宣佈徵收的20%對等關稅率，雙方討論的問題還包括台灣在美國的投資。談判團也希望美國給予台灣半導體行業優惠待遇。

美國商務部早前針對半導體行業啟動了《貿易擴張法》232條文調查，結果若顯示某地生產的零元件影響國家安全，美國將針對有關進口產品徵收高額關稅。

盧特尼克提出美台製造晶片「五五分」構想

美國商務部長盧特尼克日前接受NewsNation採訪時稱，已與台北討論如何降低過度依賴台灣生產半導體的風險。盧特尼克提出的構想是，美台各生產一半美國消費市場所需晶片，但他未詳細說明要如何說服台灣支持這項目標。

2025年6月5日，美國華盛頓特區，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在眾議院撥款委員會聽證會上作證。（Reuters）

盧特尼克還說，「五五分」對美國協防台灣至關重要。他說，如果台灣掌握高達95%的晶片產能，美國在危機時「要如何取得這些晶片來協防台灣？是靠飛機運？還是靠船隻？」

盧特尼克指自己接任商務部長時，美國晶片自製率只有2%，他的目標是任期結束時，比率提高到40%，這需要超過5000億美元投資。

台灣的台積電是蘋果公司和英偉達的主要晶片製造商，它已承諾投資1650億美元以提高在美國的產量。但大規模轉移產能不僅需要钜額資金，還需要台積電的眾多供應商和合作夥伴一起配合在美國設廠。

台灣不久前還承諾未來四年內向美國購買價值100億美元的大豆及其他商品。美國農業部負責貿易和農產品事務的副部長林德伯格率領代表團於9月29日抵達台灣，這是自2020年以來訪台的最高級別美國內閣官員。

