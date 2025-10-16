歲半女嬰溺斃生態池　台托嬰中心被禁新收托幼兒

近日，台灣新竹縣竹北市一幼兒園附設托嬰中心發生悲劇，一名1歲半女嬰於戶外活動時不慎跌落園內約20公分深生態池溺斃。新竹縣政府周三（15日）表示，業者不得新收托幼兒，已成立專案小組調查，後續依兒童福利法等規範裁處，並通令全縣托嬰中心強化安全措施，避免類似憾事。



新竹縣消防局指出，本月8日上午11時許接報，該托嬰中心發生幼童疑似溺水失去呼吸心跳（OHCA）事件。消防人員趕赴救援，送醫途中女嬰一度恢復心跳呼吸，但經急救仍不幸宣告不治。

縣府新聞稿表示，事發後立即派員陪家屬至醫院，並赴托嬰中心調閱監視器、查驗現場環境與人員配置。調查顯示，女嬰當天上午因好奇觀看生態池水面失足跌落，照顧老師未及時察覺其失蹤，直至別班老師清點人數發現異狀，搜尋後在池中救起。新竹檢警相驗初判為意外溺斃窒息，排除外力介入。

事發後幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池被封鎖。（聯合報）

縣府已要求托嬰中心開家長說明會，禁止新收托幼兒；並與新竹縣托嬰協會合作，盤點附近中心收托缺額，協助有轉托需求的家屬。同時，由學生輔導諮商中心入園提供團體輔導，持續支持受影響師生與家長。

縣府強調，已啟動行政調查，成立專案小組進行人員訪談與查證。若確認托育人員違反《兒童及少年福利與權益保障法》，將處6萬至60萬元新台幣（約1.53萬至15.3萬港元）罰鍰，並得公布姓名；托嬰中心若涉違法，則同樣罰6萬至60萬元，並限期改善，屆期未改得按次罰；情節重大者，命停辦1個月以上至1年，並公布名稱。