台媒：修杰楷承認花15萬台幣扮高血壓　｢不夠嚴重｣服5個月替代役

台灣新北檢警就藝人逃兵役案展開第三波行動，今天（21日）將修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉，以及棒棒堂成員小杰（廖允杰）等藝人拘提到案說明。



台媒引述消息報道，今年42歲、曾服5個月「替代役」的修杰楷坦承花費15萬元台幣試圖逃避兵役。



修杰楷（左）2016年剃頭入伍，被分發到新北市民政局服替代役。（新北市民政局）

修杰楷被帶回警局。（聯合報）

修杰楷（IG@lefthere036）

修杰楷是金馬影后賈靜雯的丈夫，他33歲時（2016年）入伍，被分發到新北市民政局服「替代役」，當時因妻子賈靜雯懷第三胎，申請提前退役，前後僅服5個月替代役。他在服役期間為新北市政府與內政部做了5個代言，還進行15次表演。

《ETtoday新聞雲》、《聯合報》等報道指，修杰楷坦承曾花15萬台幣「假扮高血壓」意圖免役，但卻因「病情」並不嚴重，最後獲得「替代役」資格，本來想繼續爭取免役，「但後來想想算了」，遂入伍服「替代役」。

《自由時報》則報道指，修杰楷當時原本是「常備役體位」，但涉嫌找「閃兵集團」作假報告，想要達到免役標準，不料疑作假失誤未能免役，僅被改成「替代役體位」。

根據資料，「常備役」主要是在軍隊服役；「替代役」則是在一般行政機關或社會福利機構等處服務。

新北民政局回應稱， 經查修男於2016年5月12日入伍，11月29日退役。其中該男於2016年6月到新北市政府民政局服替代役，後因該役男符合「替代役役男提前退役辦法」第2條規定，「役男育有未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上」，申請提前退役，而報經內政部核准退伍。後續相關細節則交由司法檢調系統進行偵辦、釐清。