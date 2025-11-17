館長涉要求員工多次與他老婆上床　台勞動部長稱主動調查：可罰款

台灣網紅「館長」陳之漢日前遭成吉思汗健身俱樂部元老員工李慶元爆料，涉及要求底下員工「小偉」與自己妻子「館嫂」多次發生性行為，涉及職場性騷擾。



對此，台灣勞動部長洪申翰今日（17日）表示，已派請新北市勞工局主動向館長查明，若爆料屬實，最高可開罰100萬元（新台幣，下同）；若僱主沒有做到不法侵害的預防措施，最高也可開罰30萬元。



館長。（YouTube@館長惡名昭彰）

李慶元開直播大爆料。（李慶元Facebook）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，台灣勞動部長洪申翰今日出席立法院衛環委員會，媒體詢問館長遭員工李慶元指涉性騷擾事件，包括館長要求小偉傳生殖器照片給他，供館長及館嫂房事助興，還私傳與館嫂的性愛片與錄音檔給小偉，甚至曾叫小偉與館嫂發生性行為高達2次，導致小偉飽受精神壓力，長期身心受創需求助精神科。

洪申翰表示，如果真的做出像員工爆料的性騷擾行為，不管員工離職與否，都能向地方主管機關申訴。

洪申翰表示，如果查明屬實，館長身為公司代表人，將會面臨《性別平等工作法》的最高100萬罰款；若僱主沒有做到不法侵害的預防措施，同樣可以依照同法開罰30萬元。

洪申翰又表示，因為該案是社會高度關注事件，已經請新北市勞工局主動查明是否有違法情事。

館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與主管小偉，指控性騷擾及不當行為。對此，館長16日直播時再次否認所有指控，表示「你們現在離開公司，不然我就報警抓人，直接開除掉！」他強調，「我做人不只是講義氣，我簡直把他們三個當作爹在養，我受不了了。」

館長在直播提到，「你們三個人夠了沒有？我今天把這事情講出來，是因為你們要毀掉我，我養了你們12年，你們有做事嗎？捫心自問，摸摸良心，有嗎？居然連我老婆這種這麼下三濫的事情都敢造謠，我真的看破了。」