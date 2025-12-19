台北男子丟煙霧彈隨機斬人後墮樓亡　釀2死7傷｜持續更新

台北車站今日（19日）傍晚17時30分左右發生攻擊事件，台北車站M7、M8出口附近遭一名身著黑衣黑褲帶防毒面具的嫌犯連續投擲五、六顆煙霧彈，導致現場瀰漫濃煙、惡臭，一名57歲男子疑似因阻止嫌犯被利刃刺背，送院搶救宣告不治。



該名嫌犯隨後逃竄至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈，接著闖入誠品南西店並持長刀隨機斬人。台媒報道指，目前共累計10人受傷。嫌犯做案以後被警方包圍，疑從大樓5樓頂樓墮落，被送往國泰醫院搶救後宣告不治。據了解，目前台灣警方掌握資訊，嫌犯27歲，是一名台灣籍通緝犯，因妨害兵役罪遭桃園地檢署通緝中。



【20：34】

據台媒報道，有一名30歲男子宣告死亡。目前有兩人死亡，一名57歲男子和一名30歲男子。

台北車站傷者：

男性57歲，外科OHCA（到院前心肺停止）-宣告死亡

男姓54歲(捷運局員工)，初期滅火嗆傷，意識清楚，送院急救。

中山站傷者：

男姓37歲，外科OHCA，送院急救。

男姓30歲，外科OHCA，宣告死亡，送院急救。

男姓23歲，右胸部穿刺傷，送院急救。

男姓32歲，左頸部切割傷1CM深，送院急救。

女姓56歲，肩部割傷，送院急救。

女姓49歲，下巴撕裂傷，送院急救。

【20：20】

警方搜索嫌犯在台北市中正區的住所，發現除了煙霧彈還有不少汽油彈和土製炸彈。嫌犯隨身攜帶的包包裡更有不明爆裂物。

影片中可以看到嫌犯17時許先在台北車站丟擲煙霧彈，後18時許跑到捷運中山站附近丟擲煙霧彈並持刀闖入誠品南西店隨機斬人：

【20：05】

據台媒報道，57歲男子因在台北車站阻止嫌犯投擲煙霧彈被嫌犯以利刃刺背，晚間8時許送院搶救宣告不治。警方隨後也宣布嫌犯送醫後，19時48分宣告死亡。

【20：00】

台灣行政院長卓榮泰表示，共有9名傷者正在送醫救治，其中有3人送醫到院前心肺功能停止，正在搶救中。卓榮泰表示，嫌犯穿黑衣黑褲且帶防毒面具隨機斬人，目前正在調查中。賴清德也指示擴大警備。

【19：58】

台媒報道指，嫌犯墮樓後警方在他的包包裡除了煙霧彈更發現疑似不明的爆裂物，目前正在檢驗中。

嫌犯在中山捷運站和誠品南西店的馬路上丟擲煙霧彈，隨後提起長刀衝入誠品南西店隨機斬人：

【19：35】

台北市長蔣萬安現場視察表示，共計有9位民眾受到輕重傷，目前兇嫌極為有畏罪跳樓，初步掌握凶嫌為本國籍（約27歲）。

蔣萬安表示，目前掌握的相關資訊，台北捷運台北車站有一名重傷民眾在急救、一位嗆傷，嫌犯後續到中山站，又釀成三位重傷、四位受傷。第一時間即刻要求各相關單位全力加強警戒。

蔣萬安說，即刻處理現場狀況，對於嫌犯，第一時間很清楚嚴懲不貸、全力緝兇，警察局也即刻調閱相關監視器畫面，掌握嫌犯。

【19：08】

嫌犯做案以後被警方包圍，從大樓5樓頂樓墮落，目前已無生命跡象，被送往馬偕醫院搶救。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。據了解，目前台灣警方掌握資訊，嫌犯27歲，是一名台灣籍通緝犯。

該名嫌犯逃竄至捷運中山站，闖入誠品南西店並持長刀砍人，目前累計至少5人受傷，其中3人傷勢嚴重，血流一地，現場畫面曝光。（翻攝《ETtoday東森新聞雲》）

【18：42】

中山站民眾倉皇逃竄 有人躲進倉庫避難

多名民眾18時30分在threads等平台表示，誠品南西店內疑有男子持刀，現場一度出現煙味，民眾聽聞「有人拿刀」後驚慌逃離，部分人員躲進倉庫避難，現場氣氛緊張。

目擊者指出，攻擊位置一度傳出在不同樓層，相關情況仍待釐清。台灣警方已趕抵現場處理，並呼籲民眾暫時遠離相關區域。當時在誠品四樓的員工表示，聽到尖叫聲，接著就看到嫌犯持刀闖入，許多人驚惶的躲入倉庫中。

稍早該名嫌犯逃竄至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈。

稍早該名嫌犯逃竄至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈。（影片截圖）

【18：02】

據此前報道，台北車站下午17時許M7、M8出口驚傳遭人連續丟擲多顆煙霧彈，現場冒出大量濃煙，刺鼻氣味瀰漫。嫌犯當時身著黑衣帶著黑色面具和一個大行李箱，投擲共五、六顆的煙霧彈。

台媒《ETtoday東森新聞雲》報道，該名57歲男子疑為阻止嫌犯丟煙霧彈遭，遭嫌犯以利器從背後攻擊，左手臂出現大面積血跡，倒地後一度失去生命跡象。

救護人員緊急施以急救並送醫搶救。目擊者指出，現場一片混亂，濃煙與尖叫聲交織，警方已封鎖現場並調閱監視器釐清案情，詳細事發經過仍待進一步調查。