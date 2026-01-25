台北101董事長賈永婕被讚營銷天才 促成Alex Honnold順利挑戰
撰文：許祺安
出版：更新：
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）早上在無安全繩索、護具的狀況下，挑戰「徒手攀登」高達508米的台北101大樓，歷時1小時31分完成壯舉。台北101的董事長賈永婕也被讚為創意跟勇氣都具備的營銷天才。
台媒《聯合報》報道，台北101的董事長賈永婕看到霍諾德成功登頂後，直呼「成功，我要退休了，緊張死了」，又在IG分享了與霍諾德擁抱的合照。
台灣行政院前政務委員張景森大讚101董事長賈永婕是創意跟勇氣都具備的營銷天才。張景森指出，不知道賈永婕如何克服內部反對，因為幾年前他就建議過101舉辦類似的攀登比賽，但評估半天的結果，還是回應「擔心意外」，還說一旦發生意外，101就會被地政單位登記為「凶宅」。
據《ETtoday》報道， 本次活動的執行製作人詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上介紹，本次挑戰能順利完成，離不開賈永婕的魄力與支持，「她當時說『就去做吧！』隨後她的團隊就全力協助我實現了這個目標。」
台媒《ETtoday新聞雲》及《聯合報》等報道，霍諾德此次挑戰完全不依賴繩索與安全護具，僅靠雙手雙腳與止滑鎂粉，在垂直的玻璃帷幕上向上攀爬。
整場挑戰歷時一個半小時，過程中他展現驚人的體力與心理質素，多次轉身對底下民眾揮手，中途還有心情與Google員工揮手互動，甚至在半空中連線笑稱「像在爬山」。
而直播霍諾德這次壯舉的Netflix平台則發文指，他歷時1小時35分完成壯舉，成功登頂101。
Alex Honnold是誰？
霍諾德出生於加州，他主攻「徒手攀岩」，在攀登過程中不使用繩索、安全網或是任何護具，一旦失誤就可能會喪命。
2017年霍諾德成功徒手攀登酋長岩，一共耗費3小時56分鐘，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，該片獲得奧斯卡最佳紀錄片獎。
