美智庫兵推揭解放軍攻台三階段　先癱瘓通信再發動第一擊

美國智庫公布最新兵棋推演結果，指出若台海爆發戰爭，解放軍攻台行動可能分為三個階段展開。在發動第一擊之前，北京或先透過網絡與太空領域攻擊，癱瘓台灣民生設施與軍事通信，為後續大規模打擊鋪路。



台媒《中央社》今（27）日報道，華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）2月26日發布逾30頁報告，題為《台灣的地獄景象：重新思考不對稱防衛》（Hellscape for Taiwan：Rethinking Asymmetric Defense），其中根據兵推結果，列出解放軍可能的攻台作戰進程。

報告指出，北京雖傾向和平統一，但正持續建軍，以確保具備以武力迫使台灣屈服的能力。解放軍已擬定多種軍事方案，其中全面入侵雖屬風險最高的選項，卻是唯一能確保實際控制台灣的方式。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

根據報告分析，解放軍攻台行動可分為三個階段。第一階段為大規模預備性打擊。戰爭初期，北京將發動協同攻擊，使台灣衛星系統失效、切斷數字網絡並干擾導航信號，在第一擊開始前即重創民生設施與軍事通信網絡。

隨後，解放軍將對台灣飛機、艦艇、導彈發射陣地、雷達與指揮中心發動數千次空襲與導彈攻擊。報告指出，這種跨領域飽和打擊的目的，在於削弱台灣軍力、動搖士氣，使殘存防禦部隊陷入混亂與癱瘓，讓解放軍在最小阻力下登陸。

第二階段為渡海與兩棲登陸。報告指出，兩棲登陸向來被視為最困難的軍事行動之一，但解放軍已建立完整渡海作戰條令，並規劃大規模突襲行動，將奪取制空權、制海權與資訊優勢列為瓦解台灣防禦的先決條件。

報告指出，若要以武力奪取台灣，北京必須集結龐大艦隊，將兵力橫渡台灣海峽、突破既有防線並登陸台灣本島。兩棲作戰本質極為複雜，需跨域協調空、海、陸力量，在最佳天候與海象下精確執行登陸行動。

同時，解放軍可能在入侵時間與地點上對台灣實施戰略欺騙，並透過宣傳削弱民眾抵抗意志。大型兩棲突擊艦預料將停留在多數沿岸防禦火力射程之外，由較小型登陸艇與直升機執行最後高風險灘頭突擊。

報告指出，解放軍可能將最精銳部隊與先進武器集中於特定登陸區，透過「快速且持續」的兵力波次壓倒沿岸守軍。這一過程需反覆投入兵力，才能建立起足夠強大的據點，以便解放軍從灘頭突圍，並最終征服台灣。

在兩棲登陸同步進行之際，解放軍空降部隊也可能發動突襲，企圖斬首台北政府、奪取機場並控制關鍵地形，從後方牽制台灣海岸防禦部隊，協助登陸部隊突破灘頭。

2019年1月，中共中央總書記、國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表重要對台講話，多番重申兩岸和平統一，但亦表示不承諾放棄使用武力，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。（資料圖片）

第三階段則為向台北推進並推翻政府。報告指出，攻台行動的最後階段將面臨雙重挑戰：一方面需集中兵力向台北推進；另一方面仍須建立穩定海上補給線，以維持前線部隊的軍需與燃料供應。

報告進一步形容，建立穩固的登陸據點雖能讓解放軍在台灣取得立足點，但通往台北的道路遠非坦途。解放軍需穿越溝壑縱橫的山隘，渡過無數河流，並在密集的都市地形中殺出一條血路。

報告同時評估，進軍台北所需的補給規模遠超空運能力，解放軍勢必依賴持續且穩定的海上運輸。為支撐在台作戰部隊的醫療與兵力需求，北京已規劃動員民用船隻，以補強軍事海運能力。

報告整體結論指出，全面入侵雖然風險極高，但若北京選擇動武，將可能採取多領域協同、飽和打擊與快速波次登陸相結合的方式，以期在短時間內瓦解台灣防禦體系。