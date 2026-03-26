英媒：美國因中東戰事分身　台官員質疑北京趁勢升高軍事施壓

伊朗戰事持續，英媒近日引述台灣官員報道，在美國因中東戰事分身之際，中國大陸疑試圖藉機營造區域不穩氛圍。不過，台方官員同時指出，美軍在各區的部署向來平衡，即便兵力有所調動，也不太可能留有缺口讓北京有機會發動軍事行動。



近期，解放軍軍機在台海附近行動數量一度銳減，惟本月14日、15日起，再度恢復大規模行動。台灣安全官員指出，這顯示北京欲利用美軍將資源從東亞調往中東的時機，升高緊張局勢。

一名匿名的台灣高階安全官員向路透社透露，這正是北京發揮影響力的時刻。該官員表示，北京正試圖在美軍抽調印太軍力支援中東的此時，刻意營造緊張與不穩的氛圍。他又補充道，美方在全球各地兵力向來部署均衡，不太可能留下空檔或讓北京有機會趁虛而入。而美國國務院發言人告訴路透社，美軍同時因應全球威脅的能力依舊強大，重申維護台海和平穩定的承諾。

台北醫學大學通識中心教授張國城則認為，一旦伊朗戰事持續太久，一來會消耗美國武器庫存，二來會分散對亞太地區的關注，三來還會在美國境內引發反戰情緒，這些因素都可能會讓大陸領導層認為，現在若對台灣施加更大壓力、甚至動武，其處境反而比這場戰爭開打前更有利。他補充說，戰爭時日越長，北京越能從中學到關於美軍的作戰思維和其可能的台海衝突因應方式。

此外，根據路透社審閱的台灣政府內部備忘錄內容，台灣也警告北京將利用伊朗戰爭做為「認知作戰」的宣傳素材，例如衝突爆發過後，網絡即有AI生成的影片，聲稱台灣將陷入毀滅性能源危機。一名台灣安全官員表示，大陸就是要民眾以為，當台灣再次被解放軍包圍，社會將在能源問題失去信心。

華府智庫美國企業研究所（American EnterpriseInstitute）國防分析家哈里森（Todd Harrison）則認為，伊朗戰爭讓北京得以深入觀察美軍行動，特別是包括F-35等高端軍事裝備；同時會搜集美方防空、導彈防禦系統運作優劣的數據等。