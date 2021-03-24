長榮貨輪疑遇強風吹偏航「封鎖」蘇伊士運河　涉堵塞交通恐遭罰款

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-24 13:16

長榮海運（Evergreen）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given），周二（23日）疑似遭受瞬間強風吹襲，船身偏離航道，卡在蘇伊士運河，造成運河雙向交通大堵塞。有業界分析，長榮後續或將面臨罰款。長榮表示，目前，正與相關單位研究解決方案，儘速協助脫困。

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據外媒《彭博資訊》報道，長賜號貨櫃輪的船身卡在蘇伊士運河河道上，造成許多其他船隻堵塞。據了解，蘇伊士運河是連接紅海與地中海的交通要道，亦是全球最繁忙的水道之一。

對此，長榮回應指，貨櫃輪於埃及時間3月23日上午8時左右，由紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海里處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。目前，已敦促船東報告事故發生原因，並與運河管理局等相關單位研擬方案，將儘速協助貨櫃輪脫困。

有貨攬業界人士分析指，由於造成運河交通堵塞，長榮後續可能會被罰錢，不過依目前來看，貨櫃輪並未沉船，「相對好處理」。

據了解，長賜號為2萬TEU（Twenty-foot Equivalent Unit，20呎標準貨櫃）級貨櫃輪，長400公尺，寬59公尺，由長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式承租，船員為船東公司派遣，目前配置於遠東至歐洲航線。

So, the #SuezCanal is blocked...



Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.



Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.



Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln — John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021

（中央社）