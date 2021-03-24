長榮貨輪疑遇強風吹偏航「封鎖」蘇伊士運河　涉堵塞交通恐遭罰款

台灣新聞
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長榮海運（Evergreen）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given），周二（23日）疑似遭受瞬間強風吹襲，船身偏離航道，卡在蘇伊士運河，造成運河雙向交通大堵塞。有業界分析，長榮後續或將面臨罰款。長榮表示，目前，正與相關單位研究解決方案，儘速協助脫困。

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據外媒《彭博資訊》報道，長賜號貨櫃輪的船身卡在蘇伊士運河河道上，造成許多其他船隻堵塞。據了解，蘇伊士運河是連接紅海與地中海的交通要道，亦是全球最繁忙的水道之一。

對此，長榮回應指，貨櫃輪於埃及時間3月23日上午8時左右，由紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海里處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺。目前，已敦促船東報告事故發生原因，並與運河管理局等相關單位研擬方案，將儘速協助貨櫃輪脫困。

有貨攬業界人士分析指，由於造成運河交通堵塞，長榮後續可能會被罰錢，不過依目前來看，貨櫃輪並未沉船，「相對好處理」。

據了解，長賜號為2萬TEU（Twenty-foot Equivalent Unit，20呎標準貨櫃）級貨櫃輪，長400公尺，寬59公尺，由長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式承租，船員為船東公司派遣，目前配置於遠東至歐洲航線。

（中央社）

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