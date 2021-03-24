長榮貨輪偏航堵塞蘇伊士運河交通　台民熱議：全世界都在等你一個

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-24 14:15

長榮海運（Evergreen）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given），周二（23日）疑遭受強風吹襲，船身偏離航道，卡在蘇伊士運河，造成運河雙向交通大堵塞。 事件引起網民熱議，不少人都調侃稱「全世界等你（長榮）一個」。同時，有人提出事件或與領航員有關。

長賜號（Ever Given）疑遭受強風吹襲，船身偏離航道，卡在蘇伊士運河。（Twitter@jsrailton）

《彭博資訊》報道，長賜號貨櫃輪的船身卡在蘇伊士運河河道上。由於蘇伊士運河是連接紅海與地中海的交通要道，亦是全球最繁忙的水道之一，導致大批船隻堵塞。

不少台灣網民都關注事態發展，更在網上展開激烈討論。

在蘇伊士運河，每60秒就有1分鐘過去。 船到橋頭自然直啥的都是謊言。 以前國小老師常說的「全世界都在等你一個」終於不是誇飾法惹。 全世界都等他一個的最佳案例。 讓世界看見台灣 TaiwanCanBlock 台灣終於做到了掌握全世界海運的經濟命脈。 新成語「大排長榮」

此外，有部分網民提出，事件應該與領航員有關。網民解釋，領航員負責下舵令，而船長只是在旁監督，負責操舵的舵工則由AB資深水手（Able Seaman）擔任，聽命於領港下的舵令操舵。除了小遊艇可單人下令操舵，大船的轉向都是分工合作，因此懷疑事件與領航員錯誤下令有關。

據了解，長賜號為2萬TEU（Twenty-foot Equivalent Unit，20呎標準貨櫃）級貨櫃輪，長400米，寬59米，由長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式承租，船員為船東公司派遣，目前配置於遠東至歐洲航線。

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