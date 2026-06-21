汶汶遭割頸　52歲狂粉靠父母金援洗幾十萬追星　疑因遭封殺行兇

台灣中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶20日遭一名52歲瘋狂粉絲持刀割頸，震驚台灣。



台媒報道指，許姓男疑犯因頻繁私訊騷擾汶汶且行徑怪異，汶汶的經紀公司決定在社交平台及公開活動中封鎖疑犯，這成為疑犯怨恨的根源。疑犯曾豪砸幾十萬台幣搜集汶汶週邊商品，追星開銷幾乎全靠年邁父母金援。



台灣中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶。（FB）

台灣中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶。（IG）

52歲許姓狂粉遭移送法辦。（影片截圖）

52歲許姓狂粉。（FB）

警方：狂粉不甘被經紀公司封鎖

綜合台媒中天新聞網、《TVBS新聞網》等報道，根據警方調查，52歲許姓男疑犯無業且熱愛追星，其狂熱程度被封為「汶汶阿北」，是粉絲群體中人盡皆知的狂粉。然而由於許男頻繁私訊騷擾且行徑怪異，導致汶汶心生惶恐。汶汶的經紀公司最終決定在社交平台及公開活動中對許男進行封鎖，這成為許男怨恨的根源。

許男認為自己力挺汶汶卻遭絕情對待，心有不甘。在20日下午，他藉著攝影師身分報名參加汶汶的私人棚拍活動。警方查出，這場活動共有7名攝影師參加，每人可輪流對汶汶拍照。許男是第6名攝影師，他上前假裝拍照時，忽然拿出收藏的水果刀朝汶汶頸部揮砍。

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶。（IG）

汶汶頸部傷口達6乘4厘米

汶汶頸部被劃傷，傷口達6乘4厘米，當場血流如注。現場其他攝影師見狀立即上前奪刀並將許男制伏。汶汶經送醫緊急手術後，幸無生命危險。

許男被捕後表示，因遭汶汶全面封鎖，才會心生不滿，萌生報復念頭。

汶汶據報則向警方透露：「封鎖許男並非我的主張，但經紀公司有安全上的考量」。

狂粉拒上警車喊：汶汶逼我這樣做

在21日（周日）下午，警方將許男移送往士林地檢署進行複訊。移送過程中，許男情緒相當激動，一度以雙手頂住車門拒絕上警車，怒吼「汶汶逼我這樣做的！」並喊話封鎖他的主辦方要對這宗事件負責。

曾豪砸幾十萬台幣搜集汶汶商品

報道指，許男曾豪砸幾十萬台幣搜集汶汶週邊商品，曾斥巨資買下汶汶100本寫真集，追星開銷幾乎全靠年邁父母金援。

此外，許男過往曾有26宗竊盜前科，並持有14張精神病診斷書。他沒有固定工作卻出手闊綽，生活開銷主要仰賴父母每月提供零用錢。他家人原本跟他同住，但受不了他長期在家中堆放大量追星商品，最終選擇搬離，父母對他的行為也束手無策。

包括汶汶及疑犯本人，全案共5人受傷。警方訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌將許男移送偵辦。