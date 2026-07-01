台51歲女網紅扮年輕混血千金　偷圖謊稱懷孕騙男友8.5萬被起訴

台灣一名暱稱「安斉弘美」的51歲盧姓女網紅，對外謊稱自己是31歲、台日混血、出身日本名門、更就讀台大醫學院，還以懷孕、墮胎等理由向交往對象索取34萬餘元（台幣，約8.5萬港元）。男子事後發現超聲波照片竟取自內地社群平台，驚覺遭詐騙，檢方已依詐欺及偽造文書等罪嫌將她起訴。



起訴內容指出，盧女在社群平台以「安斉弘美」身份經營帳號，累積超過4萬名粉絲，對外塑造年輕、台日混血的形象，還宣稱來自日本富裕家庭，並具有台灣大學醫學院背景，成功取得比她小6歲的X先生信任，兩人於2024年初透過交友軟體認識後展開交往。

交往約半年期間，盧女突然向X先生出示驗孕棒，聲稱自己已懷孕，之後又陸續以產檢、營養補充、生活開銷、旅遊住宿及赴日機票等理由要求金援，X先生基於感情陸續付款，累積金額超過34萬元。

後來，盧女又表示要返回日本探望母親，並稱已在日本完成墮胎手術。不過，X先生逐漸察覺說詞漏洞百出，進一步查證後，赫然發現她提供的胎兒超聲波影像竟是從內地社群平台小紅書取得，甚至連自稱父親寄出的電子郵件，也是由她一人分飾父女兩角所偽造，因此決定向警方報案。

警方受理後，X先生提供盧女先前聲稱是堂姊的健保卡影像供查證。警方比對戶政資料後確認，健保卡上的盧姓女子，就是與X先生交往半年多、化名「安斉弘美」的女子。

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檢警偵辦期間，盧女坦承自己並非日本籍，也承認曾偽造台灣大學學生證、日本駕照等證件及相關文件，但否認涉及詐欺。她辯稱，自己曾告知對方真實姓名及年齡，赴日機票只是出國旅行，並非返鄉探親，同時堅稱具有日本血統，也曾考上台大醫學院，只是最後沒有就讀。

檢方調查認定，盧女從年齡、身份背景、學歷、家庭狀況，到懷孕經過及安排假冒父親出面聯繫等情節，都屬事先規畫，期間還大量使用偽造證件及文件取信被害人。檢方認為她犯後仍否認犯行，毫無悔意，因此依詐欺、偽造文書等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑且不宜准予易科罰金，至於恐嚇取財未遂部分，則另案持續偵辦中。

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