台軍方：解放軍同時發動聯合戰備警巡、遠海長航　三面包夾台灣

台灣官方今日（3）日公布最新的解放軍台海周邊海、空域動態，2日解放軍同時實施「聯合戰備警巡」、「遠海長航」任務，共偵獲多達30架次大陸軍機。台軍方稱，其中有26架次飛越台灣海峽中線，台灣周邊空域遭到了解放軍機三面包夾。台軍方更拍攝到解放軍的殲-16戰機。



據台灣官方資料，7月2日6時到7月3日6時，總共偵獲解放軍機30架次，以及解放軍艦7艘、公務船5艘，持續在台海周邊活動，其中26架次飛越海峽中線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域活動。

台灣官方今日（3）日公布最新的解放軍台海周邊海、空域動態，2日解放軍同時實施「聯合戰備警巡」、「遠海長航」任務，共偵獲多達30架次大陸軍機。

此次也是解放軍7月首度啟動「聯合戰備警巡」、「遠海長航」。據台軍方7月2日公布的資料，自上午6時53分起，偵獲大陸的殲16型戰機、轟6型轟炸機及空警500型空中預警機等，各型主、輔戰機及無人機計22架次出海，其中20架次超越海峽中線及其延伸線，進入台灣的北部、中部、西南及西太平洋空域。

台軍方更拍攝到解放軍的殲-16戰機。

在海峽中線以西，7月2日7時10分到20時30分，有大陸的主、輔戰機及無人機14架次，其中10架次跨越中線，並執行夜間飛行任務。

而在台灣防空識別區西南部，7月2日7時10分到20時30分，有大陸的主、輔戰機及無人機11架次，同樣執行夜間飛行任務；其中6時50分到13時5分，更有包含轟炸機的主戰機及無人機5架次，環繞台灣防空識別區南面飛行，並北上飛到綠島東方的外海。