矢板明夫遇襲│港男遭檢方聲請羈押禁見：涉預謀性、受僱跨境施暴

日本媒體人矢板明夫昨日（6日）在台中演講後遭襲擊，涉案33歲香港籍廖姓男子當日下午在台中國際機場被捕。經台中地檢署複訊後，初步認定廖男是「預謀性、受僱跨境施暴」，依反滲透法、傷害等罪嫌向法院聲請羈押禁見。



台中地檢署。（聯合報）

港男案發後變裝潛逃 台警用反滲透法移送

據台媒《聯合網》報道，台中地檢署表示，全案由檢察官賴謝銓指揮偵辦。廖男案發後換裝、棄置犯案衣物，並前往台中國際機場準備離境。專案小組持拘票趕赴機場，昨日下午3時52分在機場二樓將他拘提到案，查扣其作案黑色衣褲、手機及護照等證物。

7月6日，政治立場親綠的台籍日裔媒體人矢板明夫，7月6日在台中演講後遭黑衣男子揮拳襲擊，嘴唇受傷流血。（ETtoday）

報道稱，廖男昨日落網後拒絕夜間訊問，警方今上午繼續詢問、同步由科技偵查隊鑑識還原其手機對話，初步認定廖男除了毆打傷人行為，也認為他有受到境外勢力指使，依反滲透法、傷害等罪嫌將他移送台中地檢署複訊。

據此前報道，廖男持香港護照，原定搭乘前往韓國釜山的航班，在候機室等候時被警方截獲。他一度辯稱「認錯人」，但台檢方比對CCTV畫面及酒店人員證詞後，認定其說法不成立。

廖男（中）在台中機場遭逮。（台中第六警分局）

據TVBS新聞網報道，台中警方星期一中午獲報後，循線前往台中國際機場查緝。（TVBS新聞網）

境外人士無固定居所 有串滅證之虞

報道指，台中地檢署初步認定廖男涉犯傷害、以強暴方式犯公然侮辱等罪嫌重大。審酌其為境外人士、在台無固定居所，且案發後立即前往機場準備離境，有湮滅犯案衣物及勾串共犯、幕後主使者之高度可能。

台檢方認定廖男涉犯傷害、以強暴方式犯公然侮辱等罪嫌重大。（聯合新聞網）

檢方強調，本案屬「預謀性、受僱跨境施暴」，廖男有反覆實行傷害犯罪之虞，有羈押原因及必要，複訊後已向台中地院聲請羈押禁見。

需要注意的是，「羈押禁見」是指檢察官在偵辦刑事案件時，認為被告犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證或勾串共犯/證人之虞，依法向法院聲請將被告收押並限制對外通訊接觸。值得注意的是，此處分並非判決有罪，而是為了保全證據以利後續偵查。